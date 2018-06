"Twilight": Liebes-Comeback von Kristen Stewart und Robert Pattinson?

Alle Fans der „Twilight“-Saga aufgepasst – es gibt brandheiße News! Die beiden Hauptdarsteller Robert Pattinson („Edward“) und Kristen Stewart („Bella“) galten jahrelang als DAS Traumpaar – sowohl vor als auch hinter der Kamera. Seit 2013 gehen die beiden eigentlich getrennte Wege, doch jetzt wurden sie erstmals wieder zusammen gesichtet!

Kristen Stewart und Robert Pattinson nähern sich an

Normalerweise ist es meistens der Fall, dass Ex-Partner sich aus dem Weg gehen, wo sie nur können… und wenn sie dann doch aufeinandertreffen, ist es oft unangenehm. Nicht so bei Kristen Stewart (28) und Robert Pattinson (32)! Die erschienen jetzt nämlich beide als Gäste bei der Party von Lily-Rose Depp (Tochter von Johnny Depp) anlässlich ihres 19. Geburtstags in LA. Und anstatt sich gegenseitig zu ignorieren oder schlechte Laune zu verbreiten, verstanden sich die beiden „Twilight“-Stars super. Von Drama oder Herzschmerz keine Spur! Ganz im Gegenteil – als die beiden sich unbeobachtet fühlten, rauchten sie eine Zigarette miteinander und lachten zusammen.

Darum trennte sich das einstige "Twiligt"-Traumpaar

Die Beziehung der beiden Superstars zerbrach 2013 nicht etwa, weil sie sich nicht mehr liebten. Den wahren Trennungsgrund verriet Kristen in einem Interview mit dem "New York Times Style Magazine" Jahre später: "Niemand, der es nicht selbst erlebt, kann sich vorstellen, wie sich die Medien auf Robert und mich gestürzt haben. Wir wurden als das perfekte Paar inszeniert, Manager, die Filmemacher... alle waren der Ansicht, dass unsere Liebe ein absoluter Glücksfall für die Promotion ist." Der Druck auf das Pärchen wurde immer größer! "Robert und ich waren einfach nur ein junges Liebespaar, glücklich und zufrieden. Doch plötzlich wurde unsere Beziehung zu einem Produkt. Wir wurden zu einer Inszenierung, nichts schien mehr real. Wir durften uns keinen Streit erlauben, keine Ruhepausen. Wir mussten als Paar für die Öffentlichkeit funktionieren, unsere Beziehung wurde mit Erwartungen aufgeladen. So kann man nicht leben. Zumindest nicht normal", sagte Kristen damals.

Gibt es eine Chance auf ein Liebes-Comeback?

Wenn zwischen zwei Menschen mal so tiefe Emotionen waren wie im Fall von Rob und Kristen, verbindet einen das doch irgendwie auch nach der Trennung noch miteinander… die alte Vertrautheit will manchmal auch nach Jahren einfach nicht weggehen. Aber ob bei den beiden mehr dahintersteckt und da vielleicht sogar alte Gefühle wieder entflammt sind? Zumindest von Roberts Seite aus gibt es nichts, was direkt dagegensprechen würde: Offiziell ist der Brite Single. Kristen hingegen ist eigentlich mit dem Victoria’s Secret-Model Stella Maxwell (28) zusammen… Doch wer weiß, manchmal kann eine einzige Begegnung alles ändern ;)