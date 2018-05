Trennungs-Schock bei „Berlin – Tag und Nacht“-Star!

Oh neiiiin! Vor Kurzem erst gab das „Berlin – Tag und Nacht“-Traumpärchen Jenefer Riili und Matthias Höhn bekannt, dass sie nicht wüssten, wie es mit ihnen weitergeht, obwohl sie bald ihr erstes Baby erwarten. Schon erreichte uns heute eine neue Break up-Nachricht, die wir nicht erwartet hätten…

Alles aus zwischen „Berlin – Tag und Nacht“- Darstellerin Saskia Beecks und ihrer Freundin

Mit sehr emotionalen Posts und Stories auf Instagram teilten „Berlin – Tag und Nacht“-Alina und ihre Freundin Jenny niedergeschlagen mit, dass sie ihre Beziehung beendet haben. Dabei war die gerade einmal vor einem guten Jahr öffentlich geworden. Mega traurig… In ihren Videos richteten sie einige Worte an ihre Fans, die ihnen wohl viele berührende Nachrichten geschickt haben. Unabhängig voneinander bedankten sich beide bei ihren treuen Followern für deren liebe Messages und Unterstützung auch als Einzelpersonen. Außerdem erklärten sie, dass sie sehr froh über das Verständnis der Community sind, dass sie nichts Genaueres zum Trennungsgrund sagen werden. Das geht schließlich auch echt nur die Zwei etwas an.

Jenny: „Wir haben keinen Streit“

Das einzig Gute an den schlimmen News der „Berlin – Tag und Nacht“-Schauspielerin und ihrer Ex-Freundin ist, dass es wohl keinen krassen Beef zwischen ihnen gibt. Saskia Beecks sprach in ihrer Story davon, dass es kein böses Blut gäbe und auch Jenny bestätigte: „Wir haben keinen Streit. Wir stehen gut in Kontakt“. Scheint also, als würden die beiden sich trotz allem noch verstehen. Sie hätten sich das auch anders gewünscht und brauchen nun verständlicherweise erst einmal Zeit, um den Trennungsschmerz zu verarbeiten. Doch, wie Jenny sagt, geht das Leben nun für beide weiter. Leider ab sofort auf getrennten Wegen. Dabei wird ihnen der extreme Support ihrer Fans aber bestimmt viel helfen!