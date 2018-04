Trennung von seiner Freundin? Brooklyn Beckham knutscht mit Playboy-Model

Erst im September feierten Brooklyn Beckham und seine Freundin Chloe Grace Moretz nach einer kurzen Beziehungspause ihr Liebes-Comeback. Doch jetzt scheint wieder alles aus zu sein zwischen dem angehenden Fotografen und der Schauspielerin. Richtig krass: Brooklyn soll sogar schon eine Neue haben …

Brooklyn küsst eine Neue

Am Wochenende sind Bilder aufgetaucht, die den 19-Jährigen beim Knutschen zeigen – allerdings nicht mit seiner Chloe, sondern mit Playboy-Model Lexi Wood! Das kanadische Model begleitete Brooklyn zu seinem Tattoo-Termin in Los Angeles. Freundschaftlich war diese Treffen aber auf keinen Fall: Denn während sich Brooklyn tätowieren lies, kuschelte sich die 20-jährige Schönheit nah an ihn ran und knutschte wild mit ihm herum. Damit überrascht der Sohn von David Beckham viele seiner Fans und sorgt ordentlich für Trennungsgerüchte.

Sexy Model statt braves Mädchen

Auch wenn noch nicht viel über das Verhältnis von Lexi Wood und Brooklyn Beckham bekannt ist, steht eines doch fest: Die neue Knutsch-Partnerin von Brooklyn und seine On-Off-Freundin Chloe haben nicht wirklich viel gemeinsam. Denn während Chloe eher als liebes, bodenständiges Girl bekannt ist zeigt sich das kanadische Model auf ihrem Instagram-Account gerne mega sexy und knapp bekleidet.

rawr Ein Beitrag geteilt von LEXI WOOD (@lexiwood) am Apr 4, 2018 um 1:41 PDT

Endgültige Trennung?

Ob Brooklyn mit dem Playboy-Model fremdgeknutscht hat oder er und Chloe tatsächlich Schluss gemacht haben, ist nicht ganz klar. Denn weder der angehende Fotograf, noch die schöne Schauspielerin haben offiziell bekannt gegeben, dass sie nun wieder getrennte Wege gehen. Ganz im Gegenteil! Erst vor einem Monat sah noch alles nach Traumpaar und #couplegoals aus: Zu Brooklyns Geburtstag postete Chloe ein süßes Bild von ihrem Liebsten auf Insta und schrieb darunter „Hör niemals auf zu lachen. Ich liebe dich. Alles Gute zum Geburtstag Brooklyn“. Auch in Interviews schwärmte die 21-Jährige oft von Brooklyn. „Mein Freund ist eine große Unterstützung für mich“, sagte sie. Doch was ist zwischen diesen süßen Liebeserklärungen von Chloe und den heißen Küssen mit Lexi Wood passiert? Fans von Chloe und Brooklyn sind ratlos. Doch ganz ausgeschlossen scheint eine Reunion des Paares auch nicht. Schließlich hatten sie schon einmal eine Beziehungspause, nach der sie dann wieder mega happy waren.