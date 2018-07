Transfer Gerücht: Verlässt Kevin Prince Boateng die Eintracht?

Nach nur einem Jahr in Frankfurt sieht es ganz so aus, als ob Kevin Prince Boateng schon wieder seine Koffer packt. Angeblich soll sich der 31-jährige mit dem italienischen Erstligisten US Sassuolo einig sein und zu seinem Karriere Ende hin noch einmal einen Dreijahres-Vertrag bei den "Neroverdi" unterschreiben.

Trotz dem historischen Pokalgewinn in Frankfurt und der damit verbundenen Qualifikation für die Europa-League wird Boateng Frankfurt wohl in den nächsten Tagen wieder verlassen. Sportlich gesehen wäre die Eintracht für den Mittelfeldspieler in der nächsten Saison also eine Top Adresse, aber warum sollte er dann wechseln?

Als er vor einem Jahr vom spanischen Klub UD Las Palmas in die Bundesliga wechselte, war der kürzere Weg zu seiner in Mailand wohnenden Familie der ausschlaggebende Grund. Von Sassuolo aus wäre der Prince in nur zwei Stunden bei seiner Frau und seinem Sohn in der italienischen Modestadt und das macht den Wechsel für ihn auch besonders attraktiv.