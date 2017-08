Transfer-Countdown

Am 31.08 macht das Transferfenster dicht – wir halten euch rund um die Uhr auf dem Laufenden: Wer ist wo im Gespräch, welche Deals sind fix und welche Wechsel drohen zu scheitern? Hier erfahrt ihr es!

Mbappe-Deal vor Abschluss

Verschiedenen Medienberichten zufolge ist der Deal zwischen dem AS Monaco und dem PSG fix. Demnach wechselt der 18-Jährige Kylian Mbappe vorerst für ein Jahr auf Leihbasis zu Paris. Danach kann der Klub, der schon Neymar für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro verpflichtet hat, die Kaufoption ziehen. Diese beläuft sich auf rund 150 Millionen Euro, könnte aber inklusive zusätzliche Bonuszahlungen noch auf 180 Millionen steigen. Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht aber noch aus!

Liverpool bleibt in der "Coutinho-Frage" stur

Was passiert mit Philippe Coutinho und dem FC Liverpool? Der Brasilianer macht kein Geheimnis aus seinem Wechselwunsch zum FC Barcelona. Zuletzt pausierte der Ausnahmespieler von Jürgen Klopps Truppe aufgrund starker Rückenschmerzen. Umso verblüffender, dass Coutinho nun mit der brasilianischen Nationalmannschaft unterwegs ist und dort auch mittrainierte. Der brasilianische Arzt und zudem ein enger Vertrauter des Spielers scheint die Lösung gefunden zu haben: Seiner Meinung nach kamen die Schmerzen vom emotionalen Stress, den Coutinho aufgrund des Wechseltheaters hat. Ob Liverpool aber doch noch weich wird und sich auf einen Deal mit Barcelona einlässt, bleibt fraglich. Bislang schlugen "Die Reds" schon drei Angebote aus. Es bleibt spannend...

Dembélé vorgestellt

Lange zog sich das Wechseltheater zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona hin, seit dem 28.08 ist es aber offiziell: Der 19-jährige Ousmane Dembélé wechselt für rund 150 Millionen Euro zu den Katalanen. Peinlich: Bei seiner Vorstellung wollte Dembélé die Fans mit ein paar Tricks beeindrucken. Der sogenannte "Okocha" ging voll in die Hose, wofür er Hohn und Spott auf den Social Media-Kanälen erntete. Ihm kann es egal sein, sein Lebenstraum scheint mit dem Wechsel zu Barca in erfüllung gegangen zu sein.

Diego Costa auf dem Absprung

Der spanische Mittelstürmer Diego Costa wird aller Voraussicht nach den FC Chelsea verlassen. Grund dafür ist das schlechte Verhältnis zu seinem Trainer Diego Conte. Dieser teilte Costa frühzeitig mit, dass er in der kommenden Saison nicht mit dem 28-Jährigen plane. Seitdem ließ sich Costa auch cniht mehr an Stamford Bridge blicken. Einen Abnehmer ist auch schon gefunden: Sein Ex-Klub Atlético Madrid will den "verlorenen Sohn" für rund 43 Millionen Euro zurück holen. Das einzige Problem: Den Spaniern wurde eine Transfersperre bis ende des Jahres auferlegt. Daher könnte Costa zunächst ausgeliehen werden, bevor dann zum neuen Jahr in seine alte Heimat zurückkehrt. Top-Anwärter auf die Leihe ist der FC Everton. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

Keita zu Liverpool

Leipzigs Spielmacher Naby Keita wird ab der Saison 2018/19 für die "Reds" auflaufen. Der Wunschspieler von Jürgen Klopp wird für die Rekordsumme von 70 Millionen Euro verpflichtet und ist damit der teuerste Transfer der Liverpooler Vereinsgeschichte. Einem Wechsel in diesem Sommer haben die Leipziger aufrgrund der CL-Premiere einen Riegel vorgeschoben. Keita äußerte sich auf der Homepage von Leipzig wie folgt: "Meine Zukunft ist jetzt geklärt und ich kann mich voll darauf konzentrieren, RB Leipzig zu helfen, um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen."