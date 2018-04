„Tote Mädchen lügen nicht“-Star Ross Butler über Dates

Schon oft haben Fans des Schauspielers Ross Butler, der in „Tote Mädchen lügen nicht“ den Basketballer Zach Dempsey spielt, gerätselt, warum der Hottie nie mit einer Freundin an seiner Seite zu sehen ist. Jetzt verrät der 27-Jährige sein ganz privates Dating-Geheimnis …

Keine Zeit für die Liebe?

Aus der Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ kennen wir Ross Butler als einen eher in sich gekehrten Typ. Wie es aussieht, hat der Schauspieler auch im wahren Leben ein wenig mit seiner Serien-Rolle gemeinsam. Denn der 27-Jährige hat verraten, dass er sich ganz bewusst dafür entschieden hat, erst jetzt mit Mitte 20 nach der Richtigen zu suchen und Girls zu daten. „Ich denke, es ist sehr wichtig, sich erst mal auf sich selbst zu konzentrieren, wenn man jung ist“, sagt Ross. Dass der „Zach“-Darsteller bisher keine feste Freundin hat, liegt dann wohl einfach an der Me-Time, die für ihn als Teenager an erster Stelle stand. „Mir war es wichtig meine Karriere voranzubringen und zu wissen, was ich will, bevor es beziehungstechnisch ernst wird“, verrät der Schauspieler. Seine Strategie hat auf jeden Fall mega gut funktioniert: Schließlich ist er mit seiner Rolle des Zach Dempsey in „Tote Mädchen lügen nicht“ nun richtig erfolgreich.

So soll seine Traumfrau sein

Da im Job jetzt alles super für ihn läuft, fühlt sich der 27-Jährige auch bereit für eine feste Freundin an seiner Seite. Und der Hottie weiß auch ganz genau, wie man ihm den Kopf verdrehen kann: Mit guten Gesprächen und gemeinsame Hobbies! „Wenn ich mit einem Mädchen über Videospiele, Gitarrenmusik, Kochen und gute Bücher reden kann, finde ich das super anziehend“, sagt er. Ob er schon ein Mädchen datet, mit dem er all seine Interessen teilen kann, verrät der Schauspieler aber noch nicht. Wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass Ross mit seiner süßen Art bestimmt bald die Richtige findet!