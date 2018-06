So offen wie nie redet "Tote Mädchen lügen nicht"-Schauspieler Tommy Dorfman alias Ryan Shaver darüber nicht-binär zu sein.

"Tote Mädchen lügen nicht"-Schauspieler Tommy Dorfman: So ehrlich wie nie

In diesem persönlichen Essay erzählt "Tote Mädchen lügen nicht"-Schauspieler Tommy Dorfman, wie es ist, geschlechtsspezifische Kleidung als eine Person zu tragen, die sich als nicht-binär identifiziert. "Als Kind war mein Leben in verschiedene Teile unterteilt, verschiedene Wesen, verschiedene Versionen von Selbst. Ich war ein Chamäleon für das Überleben. Das Kind, das meine Eltern kannten, war nicht derselbe Junge, den ich in der Schule spielte. Es war nicht das selbe Kind, das davon fantasierte, allein in ihrem Schlafzimmer eine Fee zu sein oder sich an der Basketballmannschaft des JCC zu versuchen.

Meine Therapeutin hat kürzlich darüber nachgedacht, dass mein Inneres nicht mit meinen Äußerlichkeiten übereinstimmt, dass meine femininen und männlichen Identitäten miteinander in Konflikt stehen und meine Chancen auf Gelassenheit mit mir selbst, der Welt und der Branche, in der ich arbeite, behindern. Körperlich, biologisch bin ich männlich, und das wollte ich nie ändern. Aber innerlich bin ich wesentlich weiblicher. Mein Geist ist weiblicher, das kann sogar mein Therapeut intuitiv erahnen. Als Kind habe ich sowohl als Junge als auch als Mädchen geträumt. In den letzten Jahren hatte ich die Sprache, um mich selbst als nicht-binär zu beschreiben und zu akzeptieren. Doch innerhalb dieser Branche fühlte ich mich in einem Bermuda-Dreieck dieser Teile meines Ichs gefangen.", verriet Tommy Dorfman gegenüber "Teen VOGUE".

"Tote Mädchen lügen nicht"-Schauspieler Tommy Dorfman: So hart ist das Business

"Sogar einige, mit denen ich in der Branche zusammengearbeitet habe, haben mein Aussehen und mein öffentliches Image kommentiert, was mich dazu bringt, mein Talent und meine Kunst zu minimieren und mich stattdessen auf meine Sexualität zu konzentrieren und zu hinterfragen, welches "Schwulen-Magazin" mich auf der Titelseite als nächstes haben will! Als ich vor unserer ersten Staffel von 'Tote Mädchen lügen nicht' nach einer neuen Darstellung suchte, sagten viele der Manager und Agenten, die sich mit mir trafen, Dinge wie 'Ich habe nach einem wie dir für diese Rolle gesucht, um all diese schwulen Rollen auszuüben'. Solche abscheulichen, aufdringlichen, beleidigenden Kommentare sowohl von Heterosexuellen als auch von Schwulen in dieser Branche über mich und meine Kollegen haben mich weniger oder eher uneinheitlich fühlen lassen. Und so habe ich mich angepasst, wie ich es immer getan habe, um zu überleben, um zu versuchen, nur ein Zehntel der Möglichkeiten zu haben, in dem Business zu überleben.", sagt der 26-Jährige weiter.

"Tote Mädchen lügen nicht"-Schauspieler Tommy Dorfman: Krasse Erkenntnis

"Und du denkst vielleicht: Du hast es dir selbst angetan. Und sicher, das stimmt. Ich entschied mich, draußen zu sein. Ich habe diese bewusste Wahl getroffen, so nervig sie auch ist, und ja, ich habe auch die Wahl getroffen, mich mit Marken und Publikationen, die LGBTQ + -Künstler präsentieren, in Verbindung zu bringen kämpfe für das, was richtig ist und was sein sollte. In der Grundschule kam ich gequetscht, blutig und vernarbt nach Hause wegen Mobbern, die meine ausgestellten Hosen oder lackierten Nägel nicht mochten. Am nächsten Tag warf ich alle meine "Mädchen" -Kleider raus und begann, die Kleidung meines Bruders zu tragen: Skaterhosen, Polohemden, Cargo-Shorts. Ich konnte nicht mehr kämpfen. Ich verbrachte Jahre damit, mich vor mir selbst und anderen zu verstecken, neue Persönlichkeiten zu entwickeln, auch nachdem ich mich als schwul geoutet habe. Ich drückte den Selbstzerstörungsknopf immer und immer wieder und betete, dass ich morgens nicht aufwachen würde und Angst vor mir selbst haben würde.

"Tote Mädchen lügen nicht"-Schauspieler Tommy Dorfman: Selbstheilung

In den vergangenen fünf Jahren habe ich mein Leben einer Selbstheilung gewidmet. Ich beendete die Schule, fand eine auserwählte Familie und neue Bewältigungsmechanismen, verliebte mich, baute ein Leben auf und begann eine Karriere mit dem, was ich mehr liebte als alles andere auf der Welt. Und doch fühle ich diesen Konflikt immer noch. Der Unterschied ist jetzt, dass ich Bewusstsein habe. Es macht es nicht fair oder gerecht oder richtig, und ich wünschte, wir alle lebten in einer Welt, in der Erfolg nicht daran gemessen würde und Urteile nicht im Handumdrehen getroffen werden. Und doch tun wir es.

