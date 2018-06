„Tote Mädchen lügen nicht“ Staffel 3 Spoiler: Neue Bromance?

In der zweiten Staffel von “Tote Mädchen lügen nicht” steht die Freundschaft zwischen „Clay“ und „Justin“ im Fokus... Doch wie geht es in Staffel 3 der beliebten Netflix-Serie wohl mit den beiden weiter?

“Tote Mädchen lügen nicht”: "Clay" und Justin" hassten sich!

„Clay“-Darsteller Dylan Minette sprach nun zum ersten Mal über die Bromance in der Netflix-Serie. Besonders krass findet Dylan die Connection zwischen seiner Figur „Clay“ und „Justin“, der von Brandon Flynn verkörpert wird, aus einem Grund speziellen Grund: In der ersten Folge der ersten Staffel ist es ausgerechnet „Justin“, mit dem „Clay“ als erstes interagiert! Erinnert ihr euch? „Justin“ steht an „Hannahs“ Spind und starrt ihn gedankenverloren an, als plötzlich „Justin“ auftaucht und ihn fragt: „Was zur Hölle machst du da? Du bist nicht unschuldig. Egal, was sie sagt!“

Deshalb sind "Clay" und "Justin" jetzt so gut befreundet

“Clay” und “Justin” hatten also alles andere als einen guten Start in der Netflix-Serie. Umso weniger hätten die meisten Fans sicher erwartet, dass sich zwischen den beiden mal eine richtige Bromance entwickeln würde! „Sie hassen sich, sie könnten sich kaum mehr hassen… eins der Dinge, mit denen man am allerwenigsten rechnen würde, ist, dass ‚Clay‘ und ‚Justin‘ eine Familie werden würden“, sagte Dylan gegenüber „ET Online“. „Ich glaube, dass ‚Justin‘ und ‚Clay‘ sich in der zweiten Staffel gegenseitig gerettet haben!“ Und genau deshalb ist die Freundschaft der beiden „Tote Mädchen lügen nicht“-Charaktere auch so tief: „Sie haben sich einfach gegenseitig gebraucht“, erklärte Dylan.

Was passiert in Staffel 3 von "Tote Mädchen lügen nicht"?

Wie wird es wohl mit „Clay“ und „Justin“ in Staffel 3 weitergehen? Zumindest Dylan Minette hofft, dass sich ihre Freundschaft noch mehr festigen wird. „Ich bin gespannt darauf, es rauszufinden“, sagte der 21-Jährige. „Ich bin mir sicher, dass sie auch in Staffel 3 noch sowas wie Mitbewohner sein werden, das wäre cool!“

