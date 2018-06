"Tote Mädchen lügen nicht" Staffel 3 Spoiler: Kehrt Hannah Baker doch zurück?

Die zweite Staffel "Tote Mädchen lügen nicht" schließt eigentlich mit der Geschichte von Hannah Baker ab. Doch jetzt beschert uns Katherine Langford neue Hoffnung. Gibt es doch eine Chance für Hannah in Staffel 3?

Achtung, Spoiler-Gefahr!

"Tote Mädchen lügen nicht" Staffel 2: Abschied von Hannah Baker

In der letzten Folge der zweiten Staffel "Tote Mädchen lügen nicht" sehen wir Hannah Baker zum letzten Mal. Auch auf ihrem Instagram-Kanal hat sich Hannah-Darstellerin Katherine Langford in einem unfassbar emotionalen Post von ihrem Charakter verabschiedet. "Ich bin so dankbar, dass ich Hannahs Geschichte erzählen durfte. Diese Show wird immer ein besonderer Teil meines Lebens bleiben. Egal ob Hannah dabei sein wird oder nicht – ich werde immer weiter versuchen mit meiner Arbeit einen bedeutenden und positiven Einfluss zu haben", schrieb sie dort. Fans waren in den Kommentaren unfassbar traurig und können sich die Netflix-Serie ohne Hannah gar nicht mehr vorstellen!

"Tote Mädchen lügen nicht" Staffel 3: Kommt Hannah doch zurück?

Nachdem zunächst Gerüchte umhergingen, die besagten, dass Hannah Baker für die dritte Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" auf keinen Fall zurückkommt. In einem amerikanischen Interview machte Katherine Langford jedoch Hoffnung, auf die Frage ob Hannah zurückkommt: "Wenn sie mich dabei haben wollen … das liegt an ihnen. Aber eigentlich ist Hannahs Geschichte zu Ende." Aha! Fakt ist, dass Katherine viel an der Netflix-Serie liegt, schließlich war das ihr erster Job. Also wäre sie sicher dabei, wenn sie von den Produzenten gefragt wird. Hoffentlich finden sie einen Weg Hannah Baker auch in der dritten Staffel "Tote Mädchen lügen nicht" auftreten zu lassen!

25.05.2018 | 13:10 Uhr

„Tote Mädchen lügen nicht“ Staffel 3: Kehrt Hannah zurück?

BRAVO Team

Wir Hannah Baker auch im Mittelpunkt von "Tote Mädchen lügen nicht" Staffel 3 stehen?

Alle Fans sind schon mega gespannt: Wird es „Tote Mädchen lügen nicht“ Staffel 3geben? Bisher wurde das leider nicht bestätigt. Schließlich ist gerade erst Staffel 2 auf Netflix zu sehen. Ob sich eine weitere Staffel wieder um Hannah Baker drehen würde, verrieten zwei, die es wissen müssen.

Katherine Langford: „Das könnte Hannahs letztes Kapitel gewesen sein“

In einem Interview mit „The Hollywood Reporter“ wurde Hannah-Darstellerin Katherine Langford gefragt, wie es denn mit „Tote Mädchen lügen nicht“ Staffel 3aussieht: „Es war so eine wunderbare Möglichkeit ihre Geschichte so umfassend in der ersten Staffel zu erzählen und ich bin wirklich glücklich, dass ich auch gefragt wurde, Teil der zweiten Staffel zu sein. Ich weiß nicht, ob ich etwas zu Staffel 3 sagen kann." Weiter erklärte sie: „Ich weiß nicht, ob es eine dritte Staffel geben wird. Das könnte Hannahs letztes Kapitel gewesen sein, aber ich denke, wir müssen einfach abwarten bis es offiziell ist.“ Doch, selbst wenn sie nicht in „Tote Mädchen lügen nicht“ Staffel 3 mitspielen könnte, möchte sie weiterhin ihren Fokus auf Arbeit legen, die bedeutungsvoll ist und in die sie ihr Herzblut stecken kann, wie in Staffel 1 der Netflix-Serie. Die Fans fänden es aber bestimmt trotzdem extrem schade, falls Hannah aus der Show „fliegt“.

Produzent sieht Hannah eher nicht in „Tote Mädchen lügen nicht“ Staffel 3

Unglücklicherweise hatte auch der Macher der umstrittenen Serie Brian Yorkey keine guten Nachrichten für Hannah Baker-Supporter. Denn gegenüber „Entertainment Weekly“ gab er folgendes Statement ab: „Falls wir eine Staffel 3 bekommen sollten, wird der Verlust von Hannah weiterhin das ausschlaggebende traumatische Erlebnis für diese Gruppe Kids und Eltern. Das wird für immer Teil der Story sein. Aber ich sehe keine große Präsenz von Hannah vor mir, da ich denke, dass wird sie brauchten, um den Einfluss aller anderen auf ihre Geschichte zu erzählen. Und wir brauchten sie, damit Clay sagen konnte ,Ich liebe dich und ich lasse dich gehen‘. Falls die Story weitergeht, und es gibt sicher noch viel mehr über die Charaktere zu wissen, dann wird der Fokus wahrscheinlich nicht mehr auf Hannah Baker liegen". Oh man, das klingt ja nicht so gut für Hannah. Aber es ist ja noch nichts offiziell entschieden.

Wichtig: Falls Du (oder jemand den Du kennst) mit Selbstmord-Gedanken spielt, melde Dich bitte umgehend bei der Notfall-Seelsorge. Die kostenlose Telefon-Hotline ist 24 Stunden am Tag unter 0800 - 111 0 333 erreichbar und wird Dir oder Deinen Freunden helfen. Auch Netflix hat für "Tote Mädchen lügen nicht" extra eine Informations-Seite mit Hilfestellungen, Kontaktdaten und Gesprächsleitfäden hochgeladen.