Tote Mädchen lügen nicht: Das passiert in Staffel 2!

"Tote Mädchen lügen nicht" wird mit Staffel 2 zurückkehren! Netflix hat mit der Serie um das Thema Suizid und dessen Ursache für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Während viele Zuschauer die erste Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" sehr positiv aufnahmen, gab es auch einige Kritik.

Dem Streaming-Giganten wurde vorgeworfen, den Selbstmord von Hauptcharakter Hannah Baker (Katherine Langford) viel zu realistisch dargestellt zu haben und das ihr Charakter in "Tote Mädchen lügen nicht" suizid-gefährdeten Jugendlichen als "Vorbild" dienen könne. In Neuseeland kam es sogar zu Warnungen, dass Zuschauer unter 18 Jahren die Netflix-Serie nur mit ihren Eltern zusammen schauen sollten. Wird diese Warnung auch bei Staffel 2 gelten?

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am 7. Mai 2017 um 8:00 Uhr

Viele Fans und Kritiker von "Tote Mädchen lügen nicht" fragen sich deswegen seit der offiziellen Bestätigung von Staffel 2, was in der Show jetzt passieren wird. Netflix hat jetzt eine erste Auskunft über die Handlung in der Fortsetzung bei Twitter gegeben.

Achtung: Es folgen SPOILER zu Staffel 1 und Staffel 2 von "Tote Mädchen lügen nicht"

Tote Mädchen lügen nicht: Staffel 2 Handlung & Spoiler

"Tote Mädchen lügen nicht" Staffel 2 wird sich vor allem mit den Auswirkungen des tragischen Todes von Hannah Baker beschäftigen. Besonders interessant: In den neuen Folgen wird Hannah nicht mehr die Erzählerin, sondern ein anderer Charakter. Wer aus dem Off spricht, ist jedoch noch ein Geheimnis. Allgemein sollen viele andere Figuren in Staffel 2 zu Wort kommen und ihre Sicht der Dinge schildern. Zudem wird es keine Tapes bei "Tote Mädchen lügen nicht" Staffel 2 mehr geben.

Einen wichtigen Handlungsstreifen in Staffel 2 von "Tote Mädchen lügen nicht" wird Jessica (Alisha Boe) bekommen. Nach ihrer Vergewaltigung durch Mitschüler Bryce wird der Fokus auf der Verarbeitung sowie ihrem Weg zurück in ein normales Leben liegen. In Staffel 1 verneinte Jessica lange Zeit den schrecklichen Vorfall und erzählte ihren Eltern erst in der letzten Folge, was ihr wirklich angetan wurde.

