Er beweist Mut: ,,Tote Mädchen lügen nicht"-Darsteller Brandon Flynn (23) hat sich anscheinend als outete sich jetzt als homosexuell bei Instagram.

Der Anlass dazu ist jedoch leider ziemlich traurig: Momentan finden in Australien Umfragen unter den Bürgern statt, ob die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt werden soll oder nicht. Ein scheinbar ziemlich intoleranter Pilot machte sich deshalb die Mühe, als Anspielung auf die Umfrage die Buchstaben ,,VOTE NO" (wählt ,,NEIN") in den Himmel schreiben zu lassen und rief damit dazu auf, dagegen zu stimmen. Ätzend! Denn wer wen liebt, heiratet oder toll findet ist völlig egal!

Das wollte Brandon Flynn (23) nicht auf sich sitzen lassen und veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal ein Statement. Der US-Amerikaner schreibt unter sein Foto: ‘’Ich hoffe, dass Euer Hass und Euer Mangel an Verständnis verschwindet, genau wie es diese Worte tun werden. Zu viele meiner Freunde wurden aus ihrem Zuhause hinausgeworfen, mussten sich verstecken, wurden verprügelt, getötet und von der Kirche und vom Staat verspottet. Ihr habt Angst, dass Ihr Euren Hass für uns nicht mehr zeigen könnte, wenn Ihr mit Ja stimmt. So ein Scheiß.’’