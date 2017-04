Tote Mädchen lügen nicht: Unterschiede zwischen Buch und Serie

"Tote Mädchen lügen nicht" ist DIE neue Serie auf Netflix. Bei der Eigenproduktion des Streaming-Giganten geht es um die Themen Liebe, Mobbing und Selbstmord. Hauptdarsteller sind Katherine Langford (Hannah) und Dylan Minnette (Clay). Seit Freitag, dem 31. März sind alle Folgen der ersten Staffel auf Netflix (auch auf deutsch) abrufbar.

Tote Mädchen lügen nicht: Worum geht es in der Serie?

"Tote Mädchen lügen nicht" basiert auf dem Buch "13 Reasons Why" von Jay Asher. In der Serie auf Netflix ist eine ganze High School in Aufregung, nachdem sich die Schülerin Hannah das Leben nahm. Die Hintergründe zu ihrem Selbstmord sind nicht bekannt. Erst als Mitschüler Clay eines Tages eine Box mit Audio-Kassetten vor seiner Tür findet, kommt langsam Licht ins Dunkel.