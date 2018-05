"Tote Mädchen lügen nicht"-Darsteller Justin Prentice hasst seine Rolle als Bryce Walker

In der Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" hat fast jede Figur einen Fehler gemacht. Doch Bryce Walker wird von allen am meisten gehasst. Auch Bryce-Darsteller Justin Prentice geht es da nicht anders …

Justin Prentice: "Bryce Walker ist scheiße!"

Wer ist wohl die meist gehasste Person in "Tote Mädchen lügen nicht"? Ganz einfach: Bryce Walker! Das sieht auch Bryce-Darsteler Justin Prentice selbst so. In einem Interview verriet er kürzlich: "Bryce ist ziemlich scheiße! Er ist eine Mischung aus allen fiesen Typen, die eine High-School so hat. Wir haben ihn versucht so realistisch wie möglich darzustellen. Was er in der Serie tut, geht gar nicht!" Im echten Leben ist es dem Schauspieler nämlich wichtig, dass sie mit ihrer Serie etwas bewirken können und auf Missstände aufmerksam machen.

Justin Prentice: Hate wegen "Tote Mädchen lügen nicht"

Viele Fans vergessen jedoch oft, dass Justin Prentice die Rolle des Bryce Walker nur spielt. Der "Tote Mädchen lügen nicht"-Darsteller ist seit Start der Serie Zielscheibe für Hater auf Social Media. "Ich versuche das, als Kompliment aufzufassen", erklärt Justin, "Wenn die Leute Bryce cool finden würden, hätte ich meinen Job ziemlich verkackt." Die Netflix-Serie wird wegen ihrer kontroversen Themen immer wieder kritisiert – es gibt sogar Elternverbände, die sie verbieten lassen wollen! Trotzdem ist es nicht fair die Darsteller persönlich anzugreifen. Denn es gibt eine Sache, die man von "Tote Mädchen lügen nicht" gelernt haben sollte: Hate und Mobbing sollten in unserer Welt keinen Platz mehr haben!

Hier das ganze Interview:

Wichtig: Falls Du (oder jemand den Du kennst) mit Selbstmord-Gedanken spielt, melde Dich bitte umgehend bei der Notfall-Seelsorge. Die kostenlose Telefon-Hotline ist 24 Stunden am Tag unter 0800 - 111 0 333 erreichbar und wird Dir oder Deinen Freunden helfen. Auch Netflix hat für "Tote Mädchen lügen nicht" extra eine Informations-Seite mit Hilfestellungen, Kontaktdaten und Gesprächsleitfäden hochgeladen.