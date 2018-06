"Tote Mädchen lügen nicht": Alle Darsteller auf einen Blick

Es ist ein Jahr her seit die erste Staffel "Tote Mädchen lügen nicht" auf Netflix gelaufen ist. Du hast in Staffel 2 den Überblick über die Darsteller verloren? Wir haben die Lösung:

"Tote Mädchen lügen nicht" Staffel 2: Das musst du wissen

Die zweite Staffel "Tote Mädchen lügen nicht" startet sofort mitten im Geschehen. Viele Fans waren verwirrt, weil sie sich kaum mehr an die Einzelheiten aus der ersten Staffel erinnern konnten. Kein Wunder: Immerhin ist der Start der beliebten Netflix-Serie schon ein Jahr her! Damit ihr euch nicht die ganze erste Staffel noch Mal anschauen müsst, haben wir für euch ein Organigramm erstellt, auf dem ihr alle Darsteller auf einen Blick erkennen könnt.

Dieser Guide zeigt euch alle Charaktere, die in der Serie mit Hannah Baker in Verbindung stehen, wer auf den Tapes war und wie die Darsteller untereinander in Verbindung stehen. Wisst ihr jetzt Bescheid? Dann viel Spaß beim Bingen!