Topic: Dagi Bees bester Freund über sein lässiges Leben als DJ

Spätestens seit seinem Mega-Hit „Home“ mit Nico Santos ist der Name Topic wohl vielen ein Begriff. Und das ist auch gut so, denn der 26-jährige Solinger hat es innerhalb weniger Jahre zu einem der erfolgreichsten DJs und Musikproduzenten Deutschlands gebracht!Topic heißt mit vollem Namen Tobias Topic – ja, das ist wirklich sein richtiger Name. Zu verdanken hat das das junge Musik-Talent seinem Papa: Der kommt nämlich aus Kroatien.

Zur großen DJ-Karriere kam Topic eher zufällig. Aber wer steckt eigentlich hinter diesem Namen? Wir haben ihn zum Interview getroffen.

Warst du als Kind schon musikalisch?

Nee, das kam erst mit der Zeit. Ich hab nie Instrumente gespielt und hab mich auch nie krass für Musik interessiert. Ich war mehr so ein Sports-Kind. In der zehnten Klasse konnten wir dann auswählen: Musik oder Kunst. Ich hatte halt immer so richtig schlechte Noten in beiden Fächern. Aber ich hab mir die Lehrpläne angeguckt und gesehen, dass es im zweiten Halbjahr ein Musikprojekt am Computer gab. Und dann dachte ich mir ‚Ok da sitz ich lieber ein halbes Jahr am Computer, anstatt in Kunst irgendwelche Sachen aus Ton zu formen.‘ Mit dem Computerprogramm kam ich dann direkt mega gut klar und mein Musiklehrer hat gemeint ‚Hey du hast da anscheinend ein Talent für – mach da weiter‘.

Du hast eigentlich eine Ausbildung zum Industriekaufmann abgeschlossen. Kannst du dir vorstellen, irgendwann zurück ins Büro zu gehen?

Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht komplett ins Büro zurückgehen. Ich würde mich vielleicht selbstständig machen. Dieses Business-Ding find ich schon immer noch interessant und hat mir sogar am Anfang bei der Musik geholfen.

Wie passt das denn zusammen?

Ich musste Kostenpläne machen. Die ersten Sachen als DJ habe ich ohne Label veröffentlicht. Und da musste man kalkulieren: Wie viel Geld kann ich für ein Video ausgeben? Wie viel muss ich verkaufen, damit es sich lohnt?

Don't smoke 🤓 Ein Beitrag geteilt von Topic (@topic) am Mär 23, 2018 um 2:04 PDT

Du kommst aus Solingen. Wohnst du da immer noch, oder bist du inzwischen weggezogen?

Nee ich wohne da immer noch. Und ich will auf jeden Fall bleiben.

Wirst du als DJ oft auf der Straße erkannt ?

Ich kann auf jeden Fall noch ganz normal durch die Gegend laufen. Es kommt ab und an mal vor, dass ich erkannt werde. Aber das ist meistens relativ entspannt und es ist nicht so, dass eine Horde von Menschen angerannt kommt.

Freust du dich, wenn Fans dich ansprechen?

Es gibt natürlich schlechte Tage, an denen man mal Kopfschmerzen hat oder sowas. Aber eigentlich ist das schon immer cool, weil die Leute meistens sagen ‚Hey ich feier das oder das Lied. Das ist geil!‘ Da geht es halt es mehr um die Musik und nicht um mich als Person.

Was war dein coolster Auftritt, den du bisher hattest?

Lollapalooza in Berlin 2016! Mein Auftritt selbst war cool, auch wenn die Bühne gerade erst eröffnet wurde und noch nicht so viel los war. Aber danach wars auch voll geil: Zed und Major Lazer waren da und viele andere bekannte DJs. Ich war mit denen die ganze Zeit backstage!

Mit wem willst du unbedingt mal zusammen arbeiten?

Musikalisch finde ich Chris Brown super. Ansonsten Jon Bellion oder Ed Sheeran. Aber der ist natürlich ein bisschen unerreichbar.

Du wirst inzwischen oft in einem Atemzug mit Felix Jaehn und Robin Schulz genannt. Kennst du die beiden auch privat?

Ich hab die beide mal auf Preisverleihungen kennengelernt. Aber sonst hab ich keinen Kontakt mit ihnen.

Apropos privat. Womit beschäftigst du dich denn noch gerne, außer mit Musik?

Seit nem Jahr mach ich wieder sehr viel Sport. Basketball ist wieder Teil meines Lebens geworden. Das war früher jahrelang mein Haupt-Hobby. Seit einem Jahr spiele ich wieder und ich verfolge auch die NBA wieder.

Du bist ja mit Dagi Bee befreundet. Seht ihr euch immer noch öfter?

Wenn man jetzt die Zeit von 2012/2013 nimmt, wo unser Hauptlebensinhalt Partymachen und Feiern war, da haben wir uns natürlich häufiger gesehen. Ich hab früher viele Hauspartys gemacht. Da war sie immer am Start und so haben wir uns kennengelernt. Dann ist es bei ihr aber irgendwann voll abgegangen und dann auch bei mir mehr. Da ist es mit dem Sehen dann weniger geworden. Aber Kontakt haben wir immer noch sehr viel.

Wird es irgendwann mal wieder ein Video von euch zusammen geben?

Gute Frage. Könnten wir eigentlich mal wieder machen.