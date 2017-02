Tokio Hotel: Das Musik-Video zu "Something New" ist da!

Bald ist es so weit und die Jungs von Tokio Hotel gehen mit ihrem neuen Album "Dream Maschine" (erscheint am 03. März) auf Welt-Tournee.

Anfang des Jahres haben wir Dir schon einen der brandneuen Songs vorgestellt. Jetzt gibt es einen weiteren, zu dem es auch ein passendes Video gibt, das wirklich ziemlich cool geworden ist! Was die musikalische Ausrichtung der Band angeht, markiert "Something New" ganz klar einen Wendepunkt. Das kannst Du nicht nur sehen, sondern auch deutlich hören!

Wofür steht die Vagina?

Auch ziemlich interessant: An einer Stelle des Videos, ist eine Vagina zu sehen. Da es hier um "Something New" geht und der weibliche Körper auch gern mal als Symbol für neues Leben (etwas Neues - something new) genommen wird, könnte es sein, dass sich die Band und der Regisseur entschieden haben, diese mit den Clip einzubauen.

Hier kannst Du Dir das Video anschauen!

02. Januar 2017

Mega-Comeback mit neuem Album & Welt-Tournee!

Du hast Bill und Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing schon vermisst? Dann haben wir jetzt gute Neuigkeiten! Denn nachdem bereits Anfang 2016 von einem neuen Album die Rede war und im September offizielle Tourdaten veröffentlicht wurden, kommt 2017 die neue Platte von Tokio Hotel!

"Dream Machine": Was erwartet uns?

"Dream Machine" ist das fünfte Studio-Album der Magdeburger, das am 03. März 2017 erscheint. Im Preorder ist das Album allerdings schon ab dem 23. Dezember 2016 . Doch was erwartet uns eigentlich? Rock, Pop, Elektro? Im Interview erklärt Bill: "Als wir das Album gemacht haben, ging es bei mir immer wieder um die Angst, sein Leben rückwärts zu leben. Um die Frage, ob man schon alles gefühlt hat, alles erlebt hat, alles in der Karriere erreicht hat, ob man noch etwas Neues fühlen kann und vor allem, ob wir es schaffen unsere Welt zu verändern und etwas Neues zu kreieren. Wir sind, was die Arbeit betrifft, ganz zu unseren Ursprüngen zurück gegangen – Tom und ich haben alle Songs geschrieben und produziert. Für uns war wichtig, nur die Musik zu machen, die sich nach uns anfühlt – und dafür haben wir einmal komplett die Perspektive gewechselt."