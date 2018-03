Taylor Swift: Verwirrung um neues Musikvideo!

Taylor Swift hat am Wochenende auf den "iHeart Radio Awards" ihr neues Musikvideo zu ihrer Single "Delicate" präsentiert. Taylors Videos sind bekannt dafür, besonders spektakulär zu sein – und auch ihr neues Video sorgte für viel Aufsehen. Hier findet ihr alle Reaktionen …

Taylor Swift: Crazy Dance-Moves im Musikvideo zu "Delicate"

Im Musikvideo zu Taylor Swifts neuem Song "Delicate" bekommen Fans endlich wieder eine ausgelassene Taylor zu sehen. Im Video wird sie durch eine magische Notiz unsichtbar. Anstatt auszuflippen, tanzt sich die Sängerin die Seele aus dem Leib – zuerst in der Hotellobby, später auch barfuß auf der Straße! Ihr Tanzstil ist dabei ziemlich außergewöhnlich, muss auch Tay selbst zugeben! In einem Instagram Post kommentierte sie ihren Tanz mit den Worten: "Dein Schwarm kommt, benimm dich ganz normal" – haha, wir lieben Taylor Swifts Humor!

Your crush is coming, act natural. Ein Beitrag geteilt von Taylor Swift (@taylorswift) am Mär 11, 2018 um 6:24 PDT

Taylor Swift: Ist ihr Musikvideo eine Kopie?

Es gibt jedoch auch Menschen, die Taylor Swifts Musikvideo nicht so cool finden. Es gibt gleich drei Theorien, die ihr vorwerfen, die Idee zum "Delicate"-Video geklaut zu haben!

1. Die erste Theorie besagt, dass Taylor Swift mit ihrer Tanzart Teen-Star Maddie Zieglar aus dem Musikvideo von Sängerin Sia kopiert! Das scheint jedoch der schwächste aller Vorwürfe zu sein, denn Maddie Zieglers Tanz in Sias Musikvideos wird als "Contemporary" bezeichnet – eine Art Ausdruckstanz, der mittlerweile ein bekannter Tanzstil geworden ist. Deshalb ist es nicht verwerflich, dass auch Taylor Swift ihn benutzt, um ihre Gefühle und eine Message rüberzubringen.

2. Andere behaupten widerum, dass sie die Idee zu ihrem Video von Sängerin Britney Spears geklaut hat. Sie hat mit "Lucky" im Jahr 2000 auch ein Musikvideo gemacht, in dem sie unsichtbar ist und über die Schattenseiten des Fames singt. Vor allem die Spiegel-Szene erinnert hier besonders an das Video von Britney.

3. In der letzten Theorie gibt es gleich zwei Sachen, die Taylor Swifts Musikvideo ähneln. Die Modemarke Kenzo hat schon 2016 eine Werbung veröffentlicht, in der Schauspielerin Margaret Qualley verrückte Grimassen schneidet und wie wild durch einen Saal tanzt.

Ob eine der Theorien wahr ist, bleibt fraglich. Schließlich ist Taylor Swift immer besonders kreativ mit ihren Videos, vielleicht ist das alles nur ein blöder Zufall. Taylor selbst hat sich zu den Vorwürfen bisher noch nicht geäußert.

Fans lieben das Musikvideo zu "Delicate"

Trotz all der Vorwürfe lieben Fans das neue Musikvideo von Taylor Swift. Sie sind froh, nach den vielen düsteren Videos endlich eine glückliche und sorglose Taylor zu sehen. Es zeigt, dass man immer zu sich selbst stehen und sich niemals unterkriegen lassen sollte, da es ok ist, seinen Gefühlen freien lauf zu lassen. Für diese tiefe Message feiern die Fans das Video und bezeichnen "Delicate" als Taylors bestes Musikvideo ever!