Taylor Swift: Stalker schläft in ihrem Bett!

Schock für Sängerin Taylor Swift: Nachdem sie kürzlich erst Morddrohungen bekommen hat und jemand versucht hat in ihr Los Angeles Apartment einzubrechen, hat dieses Mal ein Stalker versucht in die New Yorker Wohnung des "Reputation"-Stars zu gelangen – mit Erfolg!

Taylor Swift: Polizei findet den Stalker in ihrem Bett!

Arme Taylor! Den "Reputation"-Star scheint das Pech zu verfolgen. Denn es hat schon wieder jemand versucht in ihre Wohnung einzubrechen – dieses Mal mit Erfolg! Die Polizei verhaftete den 28-jährigen Roger Alvarado aus Florida, weil er in das New Yorker Apartment der "Delicate"-Sängerin eingebrochen ist. Das krasseste dabei: Die Polizei erwischte ihn gerade, als er ein kurzes Mittagsschläfchen in Tays Bett gehalten hat. WHAT?! Später stellte sich heraus, dass er auch ihre Dusche benutzt hatte. Zum Glück war Taylor Swift selbst nicht zu Hause!