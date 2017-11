Taylor Swift: So heiß ist ihr neuer Freund!

In der Vergangenheit hat die neue Liebe von Taylor Swift schon in Filmen, wie "Keepers" und "Die irre Heldentour des Billy Lynn" mitgespielt. Gerade arbeitet er zusammen mit Emma Stone an "The Favorite". Der Nachwuchsschauspieler hat aber noch mehr Eisen im Feuer. Er modelt und stand unter anderem für die Frühlings-Kampagne von Prada vor der Kamera.

Exclusive: 'Billy Lynn' star Joe Alwyn joins Emma Stone in 'The Favourite' https://t.co/g6VH9EtT0E pic.twitter.com/S3xvaqNXTX — Hollywood Reporter (@THR) 3. März 2017

Taylor Swift: Joe Alwyn meint es ernst!

Ein Insider packte gerade über die Beziehung der beiden aus und erklärte, dass nicht nur Taylor Swift total vernarrt in den Hottie ist, sondern auch Joe Alwyn definitiv keine Spielchen mit ihr treibt. Wie ernst es Taylor ist, zeigt vielleicht auch, dass ihr BFF Ed Sheeran den Neuen an ihrer Seite bereits kennenlernen durfte und bisher nur Gutes über ihn sagen konnte. Die beiden Jungs scheinen sich wirklich gut zu verstehen.

Na dann kann ja wirklich nichts mehr schiefgehen. Jetzt müssen wir nur noch auf ein erstes Pärchen-Foto warten. . .