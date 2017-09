Studieren im Ausland: Warum Eindhoven der perfekte Ort ist!

Studieren - okay, aber was? Diese Frage beschäftigt viele von Euch! Wir haben zwar nicht die perfekte Antwort darauf - aber vielleicht einen kleinen Tipp, falls Ihr Euch für Architektur, Mathematik, Informatik und Ausland interessiert. Aufgepasst: Eindhoven! Noch nie davon gehört? Wir auch nicht - bis wir zu einer PR-Reise von Visit Brabant eingeladen wurde. Und um eines schon mal vorwegzusagen: WIR finden die Stadt ziemlich cool!

Eindhoven liegt ca. eine Stunde und 20 Minuten (mit dem Zug) von Amsterdam (Niederlande) entfernt und wird gefühlt nur von jungen Menschen belagert. Hier sieht man alles! Von futuristischen Shopping-Gebäuden, bis hin zu stylischen Instagram-Cafés und einen der größten Skateboard-Parks Europas.

An der Technischen Universität Eindhoven gibt es neun Fakultäten, darunter Architektur, angewandte Chemie, Elektrotechnik, Maschinenbau, etc.

Was wir allerdings besonders cool fanden: die Unterkunft für Studierende. Normalerweise sieht`s ja so aus: Du willst im Ausland oder in einer anderen Stadt studieren? Okay, dann brauchst Du wohl erst mal ein günstiges WG-Zimmer. Aber was ist, wenn man auf WG nicht wirklich Bock hat? Dann bietet das "The Student Hotel" in Eindhoven eine gute Alternative an. Hier können nicht nur Touristen ein Zimmer buchen, sondern auch Studierende. Diese zahlen dann eine Pauschale (also quasi wie für ein WG-Zimmer) - haben dabei allerdings die Vorteile eines Hotels. Dein Zimmer wird täglich geputzt, Du bekommst frische Handtücher und Badeutensilien. Außerdem gibt es auch noch ein Fitnesstudio, das Du nutzen darfst. Ziemlich cool, oder? Round about 600 Euro im Monat kostet der Spaß.

So und jetzt fragst Du dich bestimmt, warum solltest Du gerade nach Holland zum Studieren? Nun, gerade die "Brabant"-Gegend soll als einer der Parts in den Niederlanden gelten, in dem die glücklichsten Menschen leben. Außerdem gibt es dort ein außergewöhnliches Highlight, das wir ebenfalls besuchen durften: die BrabantNacht. Um es ganz kurz zu fassen: Während dieser Nächte haben Sehenswürdigkeiten bei Anbruch der Dunkelheit auf. Somit kannst Du Dinge so erleben, wie Du sie noch nie zuvor erlebt hast. Ob beim Sonnenuntergang mit dem Boot durch die schmalen Kanäle in Tillburg schippern, Nachts Achterbahnfahren in Efteling bei Kaatsheuvel oder den Tierpark mit Taschenlampen in Beekse Bergen erkunden - plötzlich ist alles möglich.

Folge uns bei Snapchat (bravo.de), um überall dabei zu sein! BRAVO

Ihr wollt mehr über Orte für Studierende lesen? Dann schreibt es uns in die Kommentare.