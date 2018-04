„Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown: süßer Familienzuwachs

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Hauptdarstellerin der Netflix-Serie "Stranger Things" Milli Bobby Brown alle schönen Momente wie etwa mit ihrer Familiy oder ihrem Boyfriend Jacob Sartorius. In ihrer neuesten Story zeigt sie jetzt die beiden Neuzugänge in ihrer Familie. Sooo cute!

Millie Bobby Brown stellt Ronnie und Reggie vor

Der „Stranger Things“-Star und seine Familie haben zwei richtig süße Fellnasen adoptiert. Die verspielten Welpen Ronnie und Reggie. Und, dass die beiden ab sofort vollwertige Mitglieder der Browns sind, wird in dem Post ganz deutlich. Denn Millie Bobby Brown schreibt dazu: „meet ronnie und reggie our 2 new additions to our fam“ (das heißt übersetzt so viel wie: „Das sind Ronnie und Reggie, unsere zwei Neuzugänge in unserer Familie“. Aaaw! Da haben die beiden wohl wirklich ein tolles zuhause und mit Millie und ihren Geschwistern super Spielgefährten gefunden.

Noch sind es süße Baby-Hundis

Für Welpen sehen Ronnie und Reggie jetzt schon ziemlich groß aus. Heißt: aus den beiden werden vermutlich mal keine kleinen Schoßhündchen. Zu welcher Rasse die zwei gehören hat die „Stranger Things“-Schauspielerin Millie Bobby Brown bisher noch nicht verraten. Doch (fragt man uns „Hundeexperten“ von BRAVO :D) haben sie ein bisschen Ähnlichkeit mit der Rasse „Anatolischer Hirtenhund“ und die werden ziemlich groß. Also alle Hände voll zu tun für die Brown-Family, aber es erwartet sie mindestens genauso viel Spaß. Hoffentlich werden wir ab jetzt täglich mit neuen Welpi-Videos und -Pics versorgt!