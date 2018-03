Stranger Things: Staffel 3 – Start, neue Darsteller und alle Infos!

Im Frühling 2018 – also ganz bald – sollen die Dreharbeiten in Atlanta beginnen. Regisseur und Produzent Shawn Levy hat verraten, dass er und die Duffer Brüder, die Macher der Show, bereits genaue Pläne für Staffel 3 haben: „Wir werden Will eine Pause gönnen. Wir werden ihn keine dritte Staffel in Folge die Hölle durchmachen lassen. Er wird sich mit Sachen auseinandersetzen müssen, aber wir werden ihn nicht wieder an einen derartigen Tiefpunkt führen, wie es der hervorragende Noah Schnapp für uns schon spielen musste.“ Das klingt auf jeden Fall so, als würden auch die anderen Darsteller mehr in den Vordergrund gerückt werden. Vor allem die süße Freundschaft von Steve (Joe Keery) und Dustin (Gaten Matarazzo) wird einen großen Part spielen. Da freuen wir uns drauf!

Von der zweiten zur dritten Staffel gibt es einen Zeitsprung

Wie der Hollywood Reporter berichtet, gibt es zwischen der zweiten und der dritten Staffel einen Zeitsprung von mindestens einem Jahr. Die neuen Folgen werden demnach im Jahr 1985 spielen. Da die Kids große Movie-Fans sind (an Halloween verkleideten sie sich wie ihre Helden aus "Ghostbusters"), könnten dieses Mal der Zeitreiseklassiker "Zurück in die Zukunft" oder der "Breakfast Club" eine Rolle spielen.

Die Episoden sollen zwar nicht ganz so düster werden, trotzdem sollen neue Bedrohungen aus dem Upside Down erscheinen. "Wir werden uns mit neuen Kräften des Bösen befassen", verrät Shawn Levy weiter. Außerdem könnte die Rückkehr von Dr. Brenner alias "Papa" möglich sein – er ist nämlich gar nicht tot. Genau wie ein Wiedersehen mit Elevens verlorener Schwester Kali: "Es wäre sehr seltsam für uns, wenn wir Kalis Geschichte nicht auflösen würden. Die Chancen stehen also sehr gut, dass wir sie wiedersehen", erklärte Serien-Macher Matt Duffer.