"Stranger Things" Staffel 3: Erste Bilder vom Set

Alle fiebern gespannt auf die dritte Staffel von „Stranger Things“ hin und wollen endlich wissen, wie es für die Kids in Hawkins weitergeht. Diesem Traum sind wir gestern ein bisschen nähergekommen. Die „Stranger Things“-Darstellerin Millie Bobby Brown postete nämlich ein eindeutiges Pic auf Insta!

Der Dreh zu "Stranger Things" Staffel 3 hat begonnen!

Bis jetzt war immer nur bekannt, dass die Dreharbeiten zu "Stranger Things" Staffel 3 im Frühjahr 2018 starten würden. Aber das konnte ja viel heißen... Ein Instagram-Post von "Eleven"-Schauspielerin Millie Bobby Brown gab jetzt aber den lang ersehnten Startschuss! Zu einem Selfie mit "Stranger Things"-Produzent Shawn Levy schrieb die 14-Jährige: "and so it begins 🤭 #strangerthingsseason3". Es ist also soweit: Finn Wolfhard ("Mike"), Gaten Matarazzo ("Dustin"), Caleb McLaughlin ("Lucas"), Noah Schnapp ("Will"), Millie Bobby Brown ("Eleven") und der Rest vom mega coolen "Stranger Things"-Cast sind wieder vereint und arbeiten an einer neuen (und hoffentlich noch krasseren) Staffel der Netflix-Serie!

Das verrät der Produzent

Auch Shawn Levy teilte das Bild mit seinen Followern auf Twitter und kommentierte es mit: "No spoilers, but guys, ST3? Holy sh———!". So ein kleines bisschen hätte er uns ruhig spoilern dürfen, oder? Also zumindest irgendein Detail über "Stranger Things" Staffel 3 ausplaudern. Aber gut: "Heilige scheiße!" sagt auch schon so einiges. :D Leider müssen wir ja voraussichtlich noch bis nächstes Jahr auf die neuen 8 Folgen warten. Doch, wer weiß, vielleicht geht der Dreh ja schneller als gedacht. Schließlich hieß es schon einmal, dass die dritte Staffel vielleicht bereits Ende 2018 veröffentlicht wird. Pleeeeease!

No spoilers, but guys, ST3? Holy sh———!@milliebbrown pic.twitter.com/x3XHG0UZ5W — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) 21. April 2018

