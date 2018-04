„Stranger Things“: Gibt es noch eine neue Staffel?

Die Dreharbeiten zu „Stranger Things“ Staffel 3 haben vor drei Tagen erst begonnen, schon wurden heuten die nächsten mega Nachrichten für alle Fans der Sci-Fi-Netflix-Serie bekanntgegeben. Der „Stranger Things“-Produzent Shawn Levy hat nämlich News zur vierten Staffel!

„Stranger Things“ geht weiter!

In einem Interview mit Collider lies der Producer der gehypten Serie eine echte Überraschungs-Bombe platzen und verriet: “I mean I will say we have a good sense of stuff that happens in Season 4. Season 4 is definitely happening.“ Yeeahh! Es steht also fest: „Stranger Things 4“ kommt! Und obwohl sogar die dritte Staffel noch gedreht werden muss, haben die Macher wohl jetzt schon eine Vorstellung davon, was in Staffel 4 passieren wird. Wie cool!

Es kommt noch besser!

Shawn Levy bestätigte nicht nur eine vierte Staffel von „Stranger Things“, sondern gab auch noch ein Statement zu einer möglichen fünften ab: „There’s very much the possibility of a season beyond that one, that’s currently undecided“. Kraaass! Wir können uns vielleicht sogar auf noch mehr Abenteuer der Kids "Will" (Noah Schnapp), "Mike" (Finn Wolfhard), "Dustin" (Gaten Matarazzo ), "Lucas" (Caleb McLaughlin) und "Eleven" (Millie Bobby Brown) in Hawkins freuen. Ist zwar noch nicht entschieden, aber so gut, wie die Netflix-Serie bisher läuft…

Das sagt Shawn Levy zur Story von „Stranger Things“ Staffel 3

Natürlich wurde er im Interview auch zur aktuellen Staffel 3 befragt. Genaue Details dazu durfte der Produzent wohl noch nicht ausplaudern. Aber das wäre scheinbar auch gar nicht so gut. Denn laut ihm, kann sich die Story während die Drehbuchautoren Matt Duffer und Ross Duffer an den Scripts arbeiten, jederzeit ändern. Was uns bei „Stranger Things 3“ genau erwartet, wissen die Macher also noch nicht mal selbst. Mega spannend!

