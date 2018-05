Stranger Things: Diese 13 Fakten über die Netflix-Serie wusstest du garantiert noch nicht!

Staffel 3 der Netflix-Serie "Stranger Things" steht schon in den Startlöchern. Wir haben 13 Facts über Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Joyce (Winona Ryder) und Co. für euch gesammelt, die ihr mit Sicherheit noch nicht wusstest!

Ihr wartet bereits sehnsüchtig auf Staffel 3 der erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things"? Dann seid ihr hier genau richtig! Doch ihr müsst euch leider noch ein kleines bisschen gedulden. Um euch die Wartezeit etwas zu versüßen, haben wir ein paar Facts rausgesucht, die ihr garantiert noch nicht wusstet!

Stranger Things: 13 Facts über die Netflix-Serie