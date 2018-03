"Stranger Things": Die Geheimnisse der Darsteller zur 3. Staffel!

Fans können die dritte Staffel von "Stranger Things" kaum mehr erwarten! So langsam sickern immer mehr Infos über die neuen Folgen der Netflix-Serie durch. Jetzt haben sich einige der Serien-Darsteller ziemlich verplappert …

Es gibt Streit zwischen "Stranger Things"-Paar Nancy und Jonathan!

In der zweiten Staffel "Stranger Things" waren sie DAS Traumpaar: Nancy und Jonathan haben sich endlich geküsst. In der dritten Staffel könnte es jetzt jedoch anfangen zu kriseln: "Ihre Beziehung ist ein ziemliches hin und her, das kann für ziemliche Anspannung sorgen", verrät Nancy-Darstellerin Natalia Dyer (21) in einem amerikanischen Interview, "Sie werden sehr wahrscheinlich viel Streiten!" Oh je, klingt nach keiner leichten Zeit für die beiden – aber was ist schon einfach in Hawkins! Irgendwie werden wir den Gedanken nicht los, dass auch Steve verantwortlich für den Streit sein könnte, schließlich kann er sich nicht von Nancy lösen …

Der Zeitsprung ist größer als erwartet!

Ok, dass es einen Zeitsprung geben wird, wissen wir bereits. Doch Schauspielerin Natalia Dyer hat jetzt verraten, dass dieser ziemlich groß werden könnte: "Ich weiß noch nicht genau wo wir stehen werden, schließlich sehen wir die Figuren einige Zeit später wieder. Also weiß niemand so genau, wie es den Charakteren nach den letzten Ereignissen bisher so ergangen ist." Es vergeht beinahe ein Jahr zwischen dem Ende von Staffel 2 und dem Anfang von Staffel 3, da kann viel passieren …

Nancy entdeckt eine weitere mysteriöse Verschwörung in Hawkins

"Es gibt noch Dinge in Hawkins, die Nancy noch herausfinden muss", verrät Natalia Dyer weiter, "Es gibt noch viel mehr, dass sich falsch anfühlt und das kann sie nicht einfach loslassen. Ich glaube, auf sie wartet noch etwas viel Größeres und ich hoffe, sie findet es." Wow, krass! Hört sich so an, als würden neben dem Upside Down noch mehr komische Dinge in Hawkins passieren und wer außer Nancy sollte sie sonst lösen?

Neues über Max und Billy

When some new girl joins the party. Ein Beitrag geteilt von Stranger Things (@strangerthingstv) am Nov 1, 2017 um 6:37 PDT

Alle waren neugierig, als die beiden Neulinge Max und Billy plötzlich an der Hawkins Middle School aufgetaucht sind. Wirklich viel haben wir über die beiden jedoch noch nicht erfahren – doch das soll sich ändern: "Ich will viel tiefer graben und endlich herausfinden, was mit ihren Eltern passiert ist", verrät Max-Darstellerin Sadie Sink (15), "Und warum sind ihr Vater und Billy eigentlich so böse? Warum sind sie nach Hawkins gekommen? Ich will viel mehr über ihre Vergangenheit, Herkunft und den Grund erfahren, warum sie so sind, wie sie sind." Wir auch! Und es würde uns auch nicht wunder, wenn Billy und Max auch irgendwie mit dem Upside Down verbunden sind …

Du willst noch mehr über die 3. Staffel erfahren? Hier bekommst du alle News zum Start, Cast und den Geheimnissen von "Stranger Things"!