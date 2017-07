Sternzeichen: Diese 3 Sternbilder sind die besten Partnerinnen

Sternzeichen sind eine Sache für sich. Viele Menschen bauen total auf die verschiedenen Sternbilder bzw. Tierkreiszeichen. Andere hingegen können mit dem ganzen "Astro-Kram" überhaupt nichts anfangen. Ob Sternzeichen wirklich Indikatoren für bestimmte Charakterzüge bei uns sind, sei dahingestellt. Interessant sind einige Ausführugen aber allemal. So gelten Mädels mit diesen drei Sternzeichen angeblich als besonders gute Partnerin in einer Beziehung.

Sternzeichen Fische

Mädels, die zwischen dem 20. Februar und 20. März geboren sind, sind angeblich totale Herzensmenschen. Sie gelten als ein wenig schüchtern, beobachten gern und drängen sich nicht auf. Das macht sie - laut Sterndeutung - gleichzeitig auch zu sehr aufmerksamen Freundinnen, die in jeder Situation den richtigen Rat parat haben und ihrem Schatz in allen Situationen helfen möchte. Es heißt: Wer sich einmal in das Herz einer treuen Fische-Dame gekämpft hat, bleibt dort auch für immer. Aufmerksam, liebevoll und loyal - hat da jemand "Traumfrau" gesagt?

LOVE IS ALL 🖤 @julienco_ Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am 18. Jun 2017 um 21:10 Uhr

Sternzeichen Steinbock

Steinböcke sind bloß Dickköpfe? Quatsch! Ladies, die zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar das Licht der Welt erblickten, wissen einfach, was sie wollen. Wenn ein Junge sich also ein Steinbock-Mädchen geschnappt hat, kann er sich ziemlich glücklich schätzen ;) Das Sprichwort "harte Schale, weicher Kern" passt hier sehr gut. Mädels mit diesem Sternzeichen wirken oft ziemlich tough, gehören aber zu den liebevollsten Partnern überhaupt, sobald sie sich in einer Beziehung wohl fühlen.

Sternzeichen Schütze

Wer das Sternzeichen Schütze hat, feiert zwischen dem 23. November und 21. Dezember Geburtstag. Warum aber sind Schützen tolle Partnerinnen? Ganz einfach: Es sind absolute Powerfrauen! Ihre starke aber gleichzeitig selbstlose Art macht sie zu ganz besonderen Menschen, die man einfach gern um sich herum hat. In Beziehungen sorgen Schützen zudem immer für Action und es wird nie langweilig. Neben all der Power gibt es aber auch eine sehr sanfte Seite: Wenn ein Schütze einmal richtig liebt, gibt er sich seinem Schatz komplett hin und tut alles, um ihn nicht zu verlieren. Mehr kann sich von seiner Partnerin eigentlich nicht wünschen, oder?

Dein Sternzeichen war nicht dabei? Keine Sorge! Das bedeutet noch lange nicht, dass du nicht vielleicht die beste Partnerin von allen bist. Immerhin kommt es bei einer Beziehung am Ende nicht auf das jeweilige Sternzeichen an, sondern ob man sich mit seinem Schatz gut versteht und manchmal auch Kompromisse eingehen kann. Wenn du einfach immer du selbst bleibst und dich jemand deswegen liebt, bist du nämlich schon die perfekte Partnerin ;)