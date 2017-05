Stefanie Giesinger: Magerschock! Fans finden sie zu dünn!

Stefanie Giesinger: Folgt sie dem "Ripcage Bragging"-Trend?

Stefanie Giesinger folgt damit - bewusst oder auch unbewusst - einem Trend, den die britische "Daily Mail" "Ribcage Bragging" nennt. Dieser Begriff gesellt sich zu den vielen anderen fragwürdigen und wirklich ungesunden Trends, die sich in den letzten Wochen und Monaten herauskristallisiert haben. Wir denken da an: Ab Cracks (Spalte im Bauch, die vom Brustbein bis zum Nabel geht), Thighgab (die Lücke zwischen den Beinen), Bikinibridge (Brücke, die die Bikinihose von einem zum anderen Hüftknochen spannt).

Klar, Stefanie Giesinger war schon immer schlank - was für viele andere Mädels auch gilt, die von Natur aus so sind - doch ihre Fans finden es nicht so schön, dass Steffi sich auf ihrem Instagram-Account so präsentiert. So heißt es immer wieder: "Ich finde du solltest am Bauch bisschen zunehmen..." und "Sorry, aber man sieht deine Rippen.." oder "Zu dünn, leider ein schlechtes Vorbild für heranwachsende Mädchen."