Stefanie Giesinger & Marcus Butler: Das Paar zieht zusammen!

Stefanie Giesinger und Marcus Butler sind super happy zusammen. Schon seit Monaten ist sogar von einer Hochzeit die Rede, die eventuell sogar noch in diesem Jahr stattfinden soll.

Im Interview mit "Grazia" schwärmte sie jetzt: "Ich möchte mit Marcus mein Leben verbringen. Ich liebe ihn so sehr. Er ist immer gut gelaunt und ein Ruhepol für mich. Wenn ich gestresst bin, rufe ich ihn an - nach zehn Minuten bin ich ein neuer Mensch. Marcus ist einfach eine gute Seele."

Und was den beiden jetzt noch zum Glück fehlt, ist eine gemeinsame Wohnung. Denn im Moment führen die beiden noch eine Fernbeziehung. Doch das soll sich ganz bald ändern: "In diesem Jahr ziehen wir auf jeden Fall noch zusammen." Wohin? Marcus lebt in London, Steffi in Berlin. Beide Städte sind toll und beruflich gesehen perfekt.

Doch egal, für welchen Ort sie sich am Ende entscheiden - sobald die beiden zusammen sind, kann eh nicht schieflaufen!

08. November 2016

Wollen die beiden wirklich heiraten?

Das war definitiv Liebe auf den ersten (oder vielleicht auch den zweiten) Blick! Model Stefanie Giesinger und YouTube-Star Marcus Butler lernten sich im Mai 2016 auf der amfAR-Gala in Cannes kennen. Und egal, wo die beiden auftauchen, man kann deutlich sehen und spüren, dass sie sich über alles lieben und unglaublich glücklich miteinander sind.

Wann findet die Hochzeit statt?

Aus diesem Grund denken die Turteltauben offenbar sogar schon über eine Hochzeit nach. Noch trägt Steffi keinen Ring am Finger (Stimmt nicht ganz: Der eine ist von ihrer Mom und den anderen hat sie sich selbst gekauft), doch gerade erklärte sie, auf die Frage, wann es so weit sein wird: "Vielleicht in einem Jahr." Uhhhh wie schön! Na dann muss der Heiratsantrag aber bald kommen oder gab es den etwa doch schon?

Im Interview mit "Bild" erklärte Marcus gerade total süß: "Es gibt nichts, was ich nicht an ihr liebe. Es ist unübersehbar, dass sie toll aussieht, aber sie ist auch die Person, mit der ich am meisten Spaß haben kann." Oooohhh! :) Das hört Steffi sicher gern!

Und wir natürlich auch :)

09. August 2016

Stefanie Giesinger & Marcus Butler: Sind das nächste Traumpaar?

Wie süß ist das denn???? <3 Stefanie Giesinger hat wirklich jede Menge Schmetterlinge im Bauch - ENDLICH =) Auslöser dafür ist ihr hübscher YouTuber-Freund Marcus Butler!

Wie überglücklich die 19-Jährige in ihrer Beziehung ist, zeigt sie total offen bei Insta und Snapchat. DAS musst Du Dir wirklich im Video angucken - aber Achtung: Schmelzgefahr! ;)

25. Juli 2016

Erstes Pärchen-Bild mit Marcus Butler!

Ach muss Liebe schöööön sein! <3 Endlich schwebt unsere süße Stefanie Giesinger ganz offiziell auf Wolke 7! Gegenüber „Bunte" verriet das Model kürzlich: „Es ist alles noch sehr frisch, wir lernen uns gerade erst kennen. Mal sehen, wo die Reise hinführt."

Am Wochenende besuchte der YouTuber seine Liebste in Berlin und die beiden genossen das tolle Wetter beim Stand-up-Paddling auf der Spree. Der wundervolle Tag wurde dann noch mit einem süßen Pärchen-Foto festgehalten.=)

Ein von Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger) gepostetes Foto am 24. Jul 2016 um 4:49 Uhr

19. Juli 2016

Verkündet Steffi hier ihr Liebesgeständnis?

Sie ist wunderschön, humorvoll, intelligent… und trotzdem Single! Zumindest offiziell – denn seitdem sich Steffi und YouTuber Marcus Butler vor rund fünf Wochen auf der amfAR-Gala kennengelernt haben, brodelt die Gerüchteküche. Läuft mehr zwischen den beiden? <3 <3 <3 Die Zwei verbringen jedenfalls viel Zeit miteinander – doch bisher schwiegen sie über eine Beziehung. BIS JETZT!

Im Video erfährst Du jetzt ganz HEISSE News über Stefanie Giesinger & Marcus Butler!

8. Juli 2016

Ist sie längst an Marcus Butler vergeben?

Ist die schöne "Germany's next Topmodel"-Siegerin Stefanie Giesinger etwa verliebt? Das deutsche Model verbringt gerade ziemlich viel Zeit mit dem britischen (und super hotten!!!) Youtuber Marcus Butler. Sie gehen zusammen Frühstücken und machen eine Bootstour auf der Spree. Na wenn das nicht nach LIEBE schreit, wissen wir auch nicht weiter! <3 <3 <3

Ist Marcus wirklich ihr Freund?

Der smarte Youtuber und das hübsche Model würden auf jeden Fall ein absolutes Traumpaar abgeben! Doch ob die zwei nun tatsächlich verknallt sind, hat noch keiner von ihnen bestätigt. In einem Interview mit dem Bunte-Magazin sagte Steffi jedoch: "Wir haben uns auf der amfAR-Gala in Cannes kennengelernt und seitdem verbringen wir gerne Zeit miteinander...". Aha, also das war auf jeden Fall kein nein! Wir drücken weiterhin die Daumen!! #stefcus

Was spricht für eine Beziehung?

Auch wenn Steffi und Marcus probieren, ihre Treffen aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, haben wir trotzdem ein paar Indizien für eine Liebesbeziehung gefunden:

1. Steffi ist dafür bekannt, mit all ihren Kumpels Selfies und Videos auf Instagram und Co. zu teilen. Von Marcus hat sie jedoch noch nie ein Bild gepostet. Fotos mit Marcus zu posten würde Steffies Karriere allerdings weiterhelfen, denn der süße Brite ist verdammt erfolgreich und hat bereits 5 Millionen Follower! Aber anscheinend geht es Steffi bei Marcus nicht darum, ihre Karriere zu pushen. Ein Grund zur Annahme, dass da mehr gehen könnte!!!

pout those lips Ein von Marcus Butler (@marcusbutler) gepostetes Foto am 6. Jul 2016 um 11:05 Uhr

2. Wenn man sich Steffis und Marcus' Postings bei Snapchat und Instagram mal genauer anschaut, fällt auf, dass die zwei ziemlich oft zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Erst diese Woche posteten sowohl Steffi als auch Marcus, Fotos von der Spree. Beide stehen dabei auf einem Boot. Lässt vermuten, dass die zwei ein romantisches Date hatten!!!

. Ein von Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger) gepostetes Foto am 5. Jul 2016 um 13:20 Uhr

until next time berlin, i had a lot of fun! if you look closely you can see the rainbow i was staring at Ein von Marcus Butler (@marcusbutler) gepostetes Foto am 5. Jul 2016 um 4:38 Uhr

Während die zwei Turteltäubchen ihre Treffen so geheim wie möglich halten wollen, gibt es jedoch ein paar Fans (außer uns) die das geflirte der beiden schon auf Snapchat entdeckt und auf Youtube veröffentlicht haben:

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger: