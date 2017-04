Starbucks Einhorn-Frappuccino: Was ist drin?

Es war nur eine Frage der Zeit: Der Starbucks Einhorn-Frappuccino ist im moment DAS Trend-Getränk in den USA. Der Unicorn-Drink ist zwar noch nicht in Deutschland erhältlich, Starbucks arbeitet aber anscheinend mit Hochdruck daran, den Einhorn-Frappuccino demnächst auch in den deutschen Filialen anzubieten.

So sieht der Unicorn Frap von Starbucks aus Facebook: Starbucks Deutschland

Das Besondere am Starbucks Einhorn-Frappuccino: die flashigen Farben. Pinkes "Zauberpulver" wird für den fruchtig-süßen Geschmack mit Mangosirup und blauem Pulver-Topping überzogen. Sobald die neueste Kreation vom Kaffee-Koloss mit dem Strohhalm verrührt wird, nimmt er eine pinke Farbe an und kriegt zudem eine leicht scharfe Geschmacksnote. Klingt schon sehr "einhörnig" ;)

Starbucks Einhorn-Frappuccino: Das ist drin

Der Starbucks Einhorn-Frappuccino klingt also ziemlich lecker und sieht auch mega fresh aus. Aber was steckt eigentlich in der kleinen Kalorienbombe? Um es kurz zu machen: Zucker. Jede Menge Zucker.

Angenommen jemand bestellt einen Unicorn Frap ohne Extra-Wünsche, enthält ein Drink in der Größe "Grande" 410 Kalorien. Diese Angabe kann natürlich niedriger sein, wenn statt Vollmilch fettarme Milch genommen oder komplett auf die Sahne verzichtet wird.

Aber abgesehen von der Milch und dem Eis sind in einem Starbucks Einhorn-Frappuccino vor allem jede Menge verschiedene zuckerhaltige Sirup-Sorten (Starbucks Frappuccino Sirup, Vanille-Sirup, Mango-Sirup, Classic-Sirup) und dazu noch eine Weiße-Schokolade-Mokka-Sauce. Insgesamt hat der Unicorn-Drink in der Grande-Version somit stolze 59 Gramm Zucker. Das sind vergleichsweise etwa eine 330ml Dose Cola + ein Riegel Snickers.

Das wird uns natürlich nicht davon abhalten, den Starbucks Einhorn-Frappuccino auch mal zu probieren. Täglich sollte die Unicorn-Kreation aber lieber nicht auf der persönlichen Speisekarte landen.

