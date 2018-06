Patellasehne: Was ist das genau?

Patellasehne: Der Riss

Bei einem Riss der Patellasehne ist in der Regel eine Operation nötig. Die Patellarsehne muss neu vernäht werden. Bis ein Sportler wieder langsam ins Training einsteigen kann, vergehen rund zwölf Wochen. Zudem ist eine Physiotherapie notwendig.

Patellasehne: Die Reizung

Eine Reizung der Patellasehne ist in der Regel schmerzhafter und komplizierter. „Es kann sein, dass man einige Tage sogar auf Krücken laufen muss“, sagt Dr. Wendl. Erst sind entzündungshemmende Mittel notwendig, dann folgt in der Regel eine Wärme- oder Kältebehandlung. „Beides kann funktionieren, das kann man vorher nicht sagen. Aber in der Regel schlägt Kälte besser an“, so der Mediziner.

Durch Bandagen wird die Patellasehne entlastet, mit Hilfe von Physiotherapie kann die Reizung langsam in Griff bekommen werden. „Eine Reizung kann nach zwei Wochen ausgestanden sein, es kann aber im schlimmen Fall auch zwei Jahre dauern“, weiß Dr. Wendl.