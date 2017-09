Melina Sophie: Sie spricht offen über ihre Probleme

Die 22-Jährige ließ gestern in ihrer Snapchat-Story die Bombe platzen. Sie filmte sich weinend im Auto und öffnete sich ihren Followern gegenüber: ,,Wisst ihr was? Ich hab‘ keinen Bock mehr, die Fresse zu halten! Weil es etwas ist, wovon sehr viele betroffen sind. Es fängt mit "De" an und hört mit "pression" auf. Und ich wurde damit auch diagnostiziert."

Wow, das ist krass! Melina beweist ganz schön Mut. Denn auch für sie ist es sicher nicht leicht, über ihre Probleme zu sprechen. Sie gibt ihren Fans ein paar Tipps: ,,Habt einfach immer im Hinterkopf, dass es besser wird! Ich werde alles in meinem Macht stehende tun, um dieser Kraknkheit in den Arsch zu treten! Ich möchte euch einfach wissen lassen, dass ihr nicht alleine seid."