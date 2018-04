Sophia Thiel: Die heißesten Facts über die Fitness-Bloggerin

Sophia Thiel´s Karriere als Fitnessstar ist wirklich bewundernswert. Mit jeder Menge Disziplin und starker Willenskraft hat sie es zum sportlichen Vorbild und YouTube-Star geschafft. Wir verraten euch die heißesten Facts über die 23-Jährige.

Sophia Thiel: Vom Curvy-Girl zur Fitness-Queen

Ihre Erfolgsgeschichte hat die Rosenheimerin zum Teil ihrer Vergangenheit zu verdanken. Ihr Geheimnis: Sophia Thiel weiß, wie es ist, sich im eigenen Körper nicht wohlzufühlen. Vor einigen Jahren wog die schöne Bloggerin bei einer Größe von 1,72 m rund 80 Kilogramm. "Ich fühlte mich, als sei ich im falschen Körper", verrät sie in einem Youtube-Video. "Also entschloss ich mich, etwas dagegen zu unternehmen." Ihr Ex-Freund Charlie habe sie dazu gebracht, ins Fitness-Training zu gehen. 2012 begann sie mit Bodybuilding und nahm innerhalb von drei Jahren rund 30 Kilogramm ab.

Sophia Thiel: Schwere Schicksalsschläge

Nach fünf Jahren gehen Sophia und ihr Freund Charlie getrennte Wege, er war ihre erste große Liebe. Kurz darauf folgte der nächste Schicksalsschlag für die Blondine: Ihre geliebte Oma starb. In ihren Insta-Storys machte Sophia ihre Trauer öffentlich und entschuldigte sich schon mal bei ihren 1,3 Millionen Followern, dass sie in der nächsten Zeit in den sozialen Medien etwas kürzer treten wird. Im Video unten klärt die schöne Fitness-Queen ihre Fans über die Trennung von Charlie und die 4-monatige Pause auf.