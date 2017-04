Sonnenbrille 2017: Das ist die neue Trend-Form!

Der Sommer rückt immer näher und schon jetzt gibt es einen neuen Sonnenbrillen-Trend. Ovale Sonnenbrillen kommen in diesem Sommer nämlich ganz groß raus!

Welche Sonnenbrille passt zu welcher Gesichtsform?

Sommer-Trend 2017: Ovale Sonnenbrillen

Die Trend-Brille für den Sommer 2017 besteht meistens aus Acetat (ein federleichtes Material) und hat einen weißen, ovalen Rahmen. Der Look erinnert an die 60er Jahre und ist sehr speziell. Viele Blogger lieben den neuen (alten) Style:

Der Look ist nicht so Dein Ding? Kein Problem!

Im Endeffekt ist es einfach nur wichtig, dass Du Dich mit Deiner Sonnenbrille wohl fühlst. Also such Dir ein schickes Modell aus, was zu Dir passt. Und dann kann der Sommer auch ENDLICH kommen... :)

Hier ein paar Inspirationen von anderen, coolen Sonnenbrillen-Modellen:

Xenia Overdose

BibisBeautyPalace

Caro Daur

