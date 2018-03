Sonderedition: BRAVO Hits 100 - Das Beste zum Jubiläum!

Diese Aktion dürft ihr euch nicht entgehen lassen! Am 16. März erscheint die Sonderedition „BRAVO 100 Hits – Das Beste!“ - und die Party geht weiter!

Vergangenen Monat gab´s eine mega Party zum Jubiläum der BRAVO Hits 100. Als Dankeschön an euch haben wir eine 5CD Box zusammengestellt, auf der aus jeder bisher erschienenen BRAVO Hits Ausgabe ein Song abgebildet ist.

"RTL" zeigte eine Ranking-Sendung „BRAVO Hits 100 – Der Countdown“ in der alle 100 Songs der 5CD Box abgebildet wurden. Bravo 100 Hits - Das Beste aus 100 Bravo Hits ist die ultimative "Best Of" Sammlung die in keinem CD-Regal fehlen darf.

Die edle Box mit 5 integrierten CD-Pappschubern und einem umfangreichen Booklet mit interessanten Texten zu den Songs wird dem Jubiläum mehr als gerecht!

CD 1

U96 - Das Boot

Die Fantastischen Vier - Die da!?

Charles & Eddie - Would lie to you

Snow - Informer

Non Blondes - Whats up

Enigma - Return to Innocence

Lucilectric - Weil ich ein Mädchen bin

Whigfield - Saturday Night

DJ Bobo - Love is all around

La Bouche - Be my lover

Seal - Kiss from a Rose

Fool’s Garden - Lemon Tree

Robert Miles - Children

Kelly Family - I can’t help myself

Blackstreet & Dr. Dre - No Diggity

Tic Tac Toe - Warum?

Sabrina Setlur - Du liebst mich nicht

Backstreet Boys - Everybody (Backstreet’s back)

Run DMC vs Jason Nevins - It’s like that

Robbie Williams - Angels

CD 2

Nek - Laura non c’e

Witt/Heppner - Die Flut

Falco - Egoist

Emilia - Big Big World

Britney Spears - Baby one more Time

Lou Bega - Mambo No. 5

Texas - Summer Son

HIM - Join me

Bomfunk MCs - Freestyler

The Underdog Project - Summer Jam

Craig David - 7 Days

No Angels - Daylight in your eyes

Wheatus - Teenage Dirtbag

Dante Thomas - Miss California

Eve feat. Gwen Stefani - Let me blow ya mind

Sarah Connor - From Sarah with love

Shakira - Whenever wherever

Massive Töne - Cruisen

Las Ketchup - The Ketchup Song (Asereje)

In-Grid - Tu es foutu

CD 3

t.A.T.u. - All the things she said

RZA feat. Xavier Naidoo - Ich kenne nichts

Lumidee - Never leave you

Black Eyed Peas - Shut up

Juli - Perfekte Welle

Silbermond - Durch die Nacht

Anastacia - Sick and tired

Fettes Brot - Emanuela

Mario - Let me love you

Akon - Lonely

Tokio Hotel - Durch den Monsun

Rosenstolz - Ich bin ich (Wir sind wir)

Texas Lightning - No no never

Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg - Buttons

Justin Timberlake feat. Timbaland - SexyBack

Take That - Patience

Ville Valo feat. Natalia Avelon - Summer Wine

Ich + Ich - Vom selben Stern

Culcha Candela - Hamma!

Amy Winehouse - Back to black

CD 4

Duffy - Mercy

Amy Macdonald - This is the life

Coldplay - Viva la vida

Mando Diao - Dance with somebody

Lady Gaga - Poker Face

Gossip - Heavy Cross

Marit Larsen - If a song could get me you

Kesha - Tik tok

Stromae - Alors on danse

Hurts - Wonderful life

Yolanda be cool & Dcup - We no speak Americano

Revolverheld feat. Marta Jandova - Halt dich an mir fest

Bruno Mars - Grenade

Tim Bendzko - Nur noch kurz die Welt retten

Marlon Roudette - New Age

Olly Murs - Heart skips a beat

Die Toten Hosen - Tage wie diese

Lykke Li - I follow Rivers

PSY - Gangnam Style

The Script feat. Will.I.Am - Hall of Fame

CD5

Imagine Dragons - Radioactive

Avicii - Wake me up

Ellie Goulding - Burn

Faul & Wad feat. Pnau - Changes

Pharrell Williams - Happy

Mark Forster feat. Sido - Au revoir

Magic! - Rude

Omi - Cheerleaders (Felix Jaehn Remix)

Felix Jaehn ft. Jasmine Thompson - Ain’t nobody

Jason Derulo - Want to want me

Ed Sheeran - Photograph

Justin Bieber - Sorry

Sia feat. Sean Paul - Cheap thrills

Kungs vs Cookin on 3 Burners - This girl

RagNBone Man - Human

Alice Merton - No Roots

Luis Fonsi - Despacito

French Montana feat. Swae Lee - Unforgettable

P!NK - What about us

Bausa - Was du Liebe nennst

