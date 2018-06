"Solo: A Star Wars Story": Die ersten "Star Wars" -Erinnerungen der Darsteller!

"Solo: A Star Wars Story", das mit Spannung erwartete Prequel, das die Geschichte von Han Solo erzählt, läuft endlich in den Kinos! Wir von BRAVO trafen die SOLO-Darsteller im Interview und entlockten ihnen ihre ersten "Star Wars"-Erinnerungen.

Der "Solo: A Star Wars Story"-Cast über seine schönsten "Star Wars"-Erinnerungen

„Es hat mein Leben als Kind verändert, weil es mich aus einem sehr tristen, grauen London der 70er Jahre herausgeholt und in ein fremdes Universum geführt hat", gibt Paul Bettany zu. „Deinen Namen auf dem Plakat zu sehen, mit diesem Schriftzug, ist unglaublich.“ Auch "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hat ein paar lustige Storys auf Lager. Ihre Liebe zu "Star Wars" entdeckte sie nämlich durch ihren älteren Bruder – aber seht selbst, was der Solo-Cast zu erzählen hat:

"Solo: A Star Wars Story": Darum geht es im Kino-Hit

"Solo: A Star Wars Story" erzählt die Geschichte des jungen Han Solo (Alden Ehrenreich), der unsterblich in Qi'ra (Emilia Clarke) verliebt ist und auf seiner Reise durch die Galaxie zum ersten Mal auf Chewbacca (Joonas Suotamo) und Lando Calrissian (Donald Glover) trifft. Solo wird in einen Raubzug verwickelt, er soll gemeinsam mit Beckett und Val (Woody Harrelson und Thandie Newton) Coxaium, ein seltenes, teures Mineral, das als Treibstoff verwendet wird, stehlen. Um das Leben seiner Freunde zu retten, sieht er sich schließlich gezwungen, für den Bösewicht Dryden Vos (Paul Bettany) zu arbeiten, der die Kontrolle über den mächtigen Treibstoff an sich reißen will.

Wenn ihr mehr über "Solo: A Star Wars Story" lesen wollt, dann schaut in die aktuelle BRAVO dort gibt es ein ganzes Interview mit Hauptdarsteller Alden Ehrenreich.

"Solo: A Star Wars Story": Regie und Cast

Regie führte Oscar-Preisträger Ron Howard („A Beautiful Mind“). Alden Ehrenreich wurde von Stephen Spielberg höchst persönlich entdeckt. Er spielte in Woody Allens Oscar-prämiertem Drama „Blue Jasmine“ und war an der Seite von George Clooney in der Coen-Brothers-Komödie „Hail Caesar“ zu sehen. Donald Glover wurde zuletzt mit einem Golden Globe und einem Emmy für seine Rolle in der erfolgreichen TV-Show „Atlanta“ ausgezeichnet. Seine Stimme leiht er im kommenden Jahr Simba im „König der Löwen“. Emilia Clarke, die man vor allem als Daenerys Targaryen in „Game of Thrones“ kennt, wird als nächstes in dem Thriller „Above Suspicion“ von Phillip Noyce mitspielen.

Genügend Vorgeschmack bekommen? Dann nichts wie ab ins Kino…