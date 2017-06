So war das erste Instagram Stories Festival in Köln!

Beim Instagram Stories Festival war für uns Mareike Bruns (Community Lead DACH bei Instagram) am Start, die die BRAVO Stories übernommen hat, um zu zeigen, wie besonders es vor Ort war. Falls Du das verpast hast, haben wir hier noch einmal die Story für Dich, inklusive ein paar Bildern aus dem E-Werk in Köln!

Beim Instagram Stories Festival konnte viel ausprobiert & entdeckt werden. . . Instagram

Instagram Stories: 12 Tipps für einzigartige Stories

Du möchtest in Deinen Stories kreativer werden oder weißt gerade noch nicht so genau, wie Du jeden Sticker, Filter und die Schriften richtig nutzt? Dann solltest Du jetzt aufmerksam weiterlesen, denn Mareike Bruns hat auch noch 12 einzigartige Tipps für Dich zusammengestellt, mit denen Du Deine Freunde in Zukunft so richtig umhauen wirst!

Mehr Farbe für Deinen Screen : Wenn du den Marker auswählst und deinen Finger auf dem Bildschirm hältst, wird sich der Bildschirm halbtransparent in der Farbe, die du ausgewählt hast, füllen. Wiederhole dies, um den Bildschirm komplett zu füllen.

: Wenn du den Marker auswählst und deinen Finger auf dem Bildschirm hältst, wird sich der Bildschirm halbtransparent in der Farbe, die du ausgewählt hast, füllen. Wiederhole dies, um den Bildschirm komplett zu füllen. Gehe vor und zurück : Wenn du auf die linke Seite des Bildschirms tippst, kannst du in der Story von Jemandem einen Beitrag zurückgehen. Wenn du auf die rechte Seite tippst, kannst du den nächsten Teil der Story sehen.

: Wenn du auf die linke Seite des Bildschirms tippst, kannst du in der Story von Jemandem einen Beitrag zurückgehen. Wenn du auf die rechte Seite tippst, kannst du den nächsten Teil der Story sehen. Pausiere eine Story : Wenn du deinen Finger auf dem Bildschirm getippt hältst, kannst du die Story pausieren, die du dir gerade anschaust. Hebe den Finger wieder, um die Story weiterlaufen zu lassen.

: Wenn du deinen Finger auf dem Bildschirm getippt hältst, kannst du die Story pausieren, die du dir gerade anschaust. Hebe den Finger wieder, um die Story weiterlaufen zu lassen. Bunte Texte: Wenn du möchtest, dass dein Text nicht nur in einer, sondern in verschiedenen Farben erscheint, kannst du einen Buchstaben oder ein Wort markieren und dann auf die Farbe klicken, in der du sie haben möchtest. Ändere die Farbenkombis so, wie du sie dir vorstellst.

Wenn du möchtest, dass dein Text nicht nur in einer, sondern in verschiedenen Farben erscheint, kannst du einen Buchstaben oder ein Wort markieren und dann auf die Farbe klicken, in der du sie haben möchtest. Ändere die Farbenkombis so, wie du sie dir vorstellst. Passe Dein Licht an : Wenn du Fotos oder Videos an einem dunklen Ort machst, drücke das Mondsymbol am linken unteren Rand des Bildschirms und es wird die Umgebung aufhellen, so dass deine Story besser erkannt werden kann.

: Wenn du Fotos oder Videos an einem dunklen Ort machst, drücke das Mondsymbol am linken unteren Rand des Bildschirms und es wird die Umgebung aufhellen, so dass deine Story besser erkannt werden kann. Richte Deine Farben individuell ein: Wenn du eine Farbe zum Zeichnen oder Schreiben aussuchst, tippe auf den Farbzirkel und dir wird das gesamte Farbspektrum angezeigt. Dies ermöglicht dir, eine andere Nuance zu wählen, um genau den richtigen Farbton für deine Story zu bekommen.