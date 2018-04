So schön sieht „Riverdale“-Star Madelaine Petsch als „Arielle“ aus

Mit ihrer langen roten Wallemähne hatte Schauspielerin Madelaine Petsch schon immer Ähnlichkeit mit der Disney-Prinzessin „Arielle“. Und tatsächlich: In ihrem neuen Video, das die Beauty mit YouTuber Patrick Starr gedreht hat, verwandelt sie sich in eine richtige Real Life Version der Meerjungfrau.

Madelaine Petsch: „Arielle“-Lookalike

Eigentlich wollte Madelaine Petsch in ihrem neuen YouTube Video zusammen mit Beauty-Guru Patrick Star einen glamourösen Look für die bevorstehende Festivalzeit kreieren. Zwar ist den beiden das auch mega gut gelungen, doch am Ende des Videos erinnert uns die „Cheryl Blossom“-Darstellerin vor allem an eine ganz bestimmte Person: Die Disney-Prinzessin „Arielle“. Denn mit Lila Lidschatten und einigen glitzernden Steinchen im Gesicht sieht die 23-Jährige der Meerjungfrau einfach zum Verwechseln ähnlich!

YouTuber macht „Riverdale“-Star zur Disney-Prinzessin

Dass Madelaine und die Meerjungfrau Schwestern sein könnten, erkannten die Schauspielerin und der YouTuber auch sofort und drehten prompt noch ein „Arielle“-Tutorial, das es nun auf dem Account des Make-up-Gurus Patrick Starr zu sehen gibt.

Madelaine fühlt als Disney-Prinzessin auf jeden Fall total wohl! „Keine Ahnung, warum ich das noch nicht früher gemacht hab“, schreibt der „Riverdale“-Star unter ihr neustes Instagram Bild. Und auch uns hat die süße Schauspielerin mit diesem märchenhaften Look total verzaubert!