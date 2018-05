Camila Cabello ist eine richtige Schönheit und ein Schwarm vieler Männer. Kein Wunder, dass die "Havana"-Sängerin ganz genau weiß, worauf es beim Flirten ankommt …

Wie mache ich den ersten Schritt?

Auch Camila Cabello weiß, dass es ganz schön schwierig werden kann den Schwarm auf sich aufmerksam zu machen – vor allem, wenn ihr nicht unbedingt den gleichen Freundeskreis habt oder in die gleiche Klasse geht. Aber es funktioniert, wenn du einfach mal über deinen Schatten springst. „Ganz ehrlich, ich bin da auch immer so nervös!“, erklärt Camila . „Normalerweise stehe ich gar nicht darauf, rauszugehen und neue Leute kennenzulernen – selbst wenn es ein Typ ist, den ich mag. Ich habe immer eine Ausrede. Aber ich zwinge mich selbst, gehe zu der Person und rede einfach drauflos – und dann fällt mir auch wieder ein, dass es gar nicht so angsteinflößend ist, jemanden anzusprechen. Ganz im Gegenteil: Es lohnt sich!“

Worüber sollen wir uns unterhalten?

Yay, dein Schwarm wurde endlich auf dich aufmerksam. Doch was jetzt? Auch "Havana"-Sängerin Camila hat zu Beginn Probleme, locker vor einem Typen zu wirken. Deshalb versucht sie, über WhatsApp & Co. Kontakt aufzunehmen: „Versuch, erst mal nur mit ihm zu texten. So gewöhnst du dich an das Reden mit ihm. Das hat mir geholfen!“

Muss ich irgendwas besonderes machen?

Nein. Im Gegenteil: Camila Cabello ist selbst kein Fan davon. Verstell dich nicht für deinen Schwarm – denn früher oder später wird ihm das auffallen. „Das Wichtigste ist, dass du dir selbst treu bleibst. Das Leben ist viel zu kurz, um mit einer Maske herumzulaufen.“ Außerdem solltest schon beim Flirten von Anfang an ehrlich sein: „Niemand sollte sich selbst vor anderen zensieren oder etwas verheimlichen.“ – wahre Worte von der Sängerin. Nur so lernt dich dein Schwarm richtig kennen und weiß, was du willst!

Wie sieht das perfekte Date aus?

Camila Cabello ist hoffnungslos romantisch und beim Thema Date altmodisch: „Ich finde, dass jedes Mädchen einen Typen verdient, durch den sie sich wie eine Prinzessin fühlt.“ Ihre Regel Nummer eins: Gentleman wanted! „Ich stehe voll auf Ritterlichkeit und wenn ein Junge bei einem Date für mich zahlt. Das ist eine tolle Geste!“ Zu verrückt muss das erste Treffen aber nicht sein. Ein Restaurantbesuch ist perfekt für die „Havana“-Sängerin.

Wann sollte der erste Kuss passieren?

Ganz wichtig für Camila Cabello: Lass. Dir. Zeit! Du musst nicht auf Biegen und Brechen beim ersten, zweiten oder dritten Date einen Kuss hinbekommen. Auch Camila machte sich nie Druck: „Ich warte auf Mr. Right“, erklärte sie mit 16 Jahren in einem Interview. Passiert ist es dann kurze Zeit später mit Sänger Austin Mahone. Und das Warten hat sich gelohnt!

Soll ich meinen Schwarm zappeln lassen?

Nein, Spielchen solltest du natürlich nicht spielen, wenn du jemanden toll findest. Aber wer sich rar macht, der wirkt interessanter! Das hat Camila selbst von ihrer Freundin Taylor Swift gelernt: „In unserer Freundschaft geht es nie um die Karriere oder irgendetwas, was den Job betrifft. Ich erzähle ihr von meinen Boys-Geschichten und heule mich bei ihr aus. Und sie gibt mir tolle Tipps wie: ‚Nein, schreib ihm jetzt mal nicht sofort zurück.‘“

Lass deinen Gefühlen freien lauf!

Du musst nicht gleich beim ersten Treffen deine Liebe gestehen, aber wenn du dir wirklich sicher bist, dann sag deinem Schwarm, wie gern du ihn hast, und zeig es auch. Camila Cabello meint: „Liebe ist für mich das Allerwichtigste auf der Welt. Ich bin hoffnungslos romantisch. Wenn ich mich in jemanden verliebe, dann tue ich alles für diese Person.”

Und wenn mein Schwarm nichts von mir will?

Liebeskummer tut weh – doch du kommst darüber hinweg, ganz sicher! Nimm dir Zeit, versuch, dich abzulenken, triff dich mit Freunden und lern neue Leute kennen. Auch Camila Cabello wurde bereits das Herz gebrochen. Ihre erste große Liebe Austin Mahone trennte sich 2014 von ihr und kam schon kurze Zeit später mit der Sängerin Becky G zusammen. Doch die "Havana"-Sängerin bereut nichts: „Mit ihm hatte ich meinen ersten Kuss, er war meine erste Liebe. Es ist wichtig, dass du daraus lernst, wenn du jemanden magst und von dieser Person abgeschossen wirst. Es war eben nicht das Richtige. Aber ich finde jemanden. So ist der Kreislauf, so ist die Liebe. Und ich liebe sie!“