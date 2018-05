So crazy sind die Stars aus „Solo: A Star Wars Story“

2018 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved

„Star Wars“- Fans aufgepasst: Nächste Woche Donnerstag (24. Mai) erscheint mit „Solo: A Star Wars Story“ endlich der nächste „Star Wars"-Blockbuster in den Kinos. Wir von BRAVO haben die Hauptdarsteller in Pasadena (Kalifornien) zum Interview getroffen und haben mit ihnen ein mega lustiges Fun-Video gedreht.

Könnt ihr den „Star Wars“-Liebling Chewbacca nachmachen?

Das war unsere Aufgabe an die Hollywood-Schauspieler des neuen „Star Wars“-Movie: Alden Ehrenreich (Han Solo), Emilia Clarke (Qi’ra), Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (Beckett), Phoebe Waller-Bridge ( L3-37), Paul Bettany (Dryden Vos), Thandie Newton (Val), Ron Howard (Ralakili) und sogar Chewbacca-Darsteller Jonas Suotamo selbst, haben sich an den außerirdischen Lauten des Wookiee versucht. Manche mehr, manche weniger erfolgreich. Von einem kurzen Krächzen bis zu einem lässigen „Sup“ war alles dabei. Wer’s richtig drauf hatte und wer eher nicht so, erfahrt ihr hier im Video! :D

Darum geht’s in „Solo: A Star Wars Story“

Der Hollywood-Streifen „Solo: A Star Wars Story“ spielt über 10 Jahre vor „Krieg der Sterne“ und handelt, wie der Name es schon verrät, von den Abenteuern des jungen Han Solo bevor er Luke Skywalker begegnet ist. Und der möchte der beste Pilot der Galaxis werden. Schauspieler Alden Ehrenreich, den man aus Filmen wie „Beautiful Creatures – Eine unsterbliche Liebe“ oder „Hail, Cesar“ kennt, verkörpert die Hauptfigur. In der über 2,5 stündigen Story trifft Han Solo auch erstmals seinen künftigen Freund und Partner Chewbacca sowie den Bösewicht Lando Calrissian. An seiner Seite steht außerdem der „Game of Thrones“-Star Emilia Clarke als seine Freundin Qi’ra. Wer ihn noch nicht gesehen hat, bekommt im folgenden Trailer schon mal einen ersten Vorgeschmack auf die „Star Wars“-Action. Ansonsten heißt es ab nächsten Donnerstag: Freunde schnappen und ab ins Kino!