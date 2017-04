Sneaker in zeitlosen Farben wie schwarz oder weiß gehören in jeden wohlsortierten Schuhschrank. Für den Frühling gibt es jetzt aber eine neue Trend-Farbe, die alles andere als schlicht ist: Sneaker in rosa!

Rosa Sneaker: Der Trend 2017

Rosa Sneaker sind momentan total angesagt. Ob im klassischen Streetstyle, beim Sport oder in ganz verrückten Kombinationen: Die Lieblingsfarbe von Barbie ist gerade wieder ganz groß im Kommen. Auch bei Instagram zeigen sich immer mehr Influencer und Modeblogger zuletzt in verschiedenen Rosétönen. Speziell an den Füßen.

Das coole an rosa Sneakers ist, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. In knalliger Ausführung können die Schuhe das Highlight vom gesamten Outfit sein. Wer es jedoch ein wenig zarter mag und einen Look mit den Sneakers abrunden möchte, kann auf einen dezentes Rosa zurückgreifen.

Auch die großen Schuhersteller wie Nike oder Adidas hat der Rosa-Trend gepackt. So brachte Nike etwa erst vor kurzem eine Air Max-Variante in Rosé Gold heraus. Gleiches gilt für Adidas, die in ihrer neuen Kollektion den Gazelle-Sneaker in rosa anbieten.

Was hältst Du von rosa Sneakers? Deine Meinung ist gefragt!

