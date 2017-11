Snapchat: So krass soll die App verändert werden!

Snapchat: Funktionsweise wird für Erwachsene geändert

Snapchat will mehr Erwachsene in die App locken. Der Grund: Die Anzahl an täglich aktiven Nutzern fängt langsam an zu stagnieren. Die aktuellen Quartalszahlen, die CEO Evan Spiegel gestern verkündete, sahen dementsprechend nicht gut aus: Die Userschaft wurde in den vergangenen drei Monaten nur um drei Prozent auf 178 Millionen erhöht. In Europa stagnierte die Zahl bei 57 Millionen.

Der Markt an jungen Leuten scheint für Snapchat ausgereizt. Deswegen plant das Unternehmen jetzt gezielt ältere Menschen anzusprechen und die App dementsprechend zu "vereinfachen". Neben einer angepassten Oberfläche soll beispielsweise auch die Reihenfolge der Fotos in Zukunft geändert werden. Die sonst chronologisch angeordneten Snaps werden durch ein Update zukünftig nach (vermuteter) Relevanz sortiert.

Snapchat: Neue Ausrichtung könnte für Ärger sorgen

Snapchat-Chef Evan Spiegel ist sich bewusst, dass er mit den geplanten Änderungen den jungen Nutzern ein wenig in den Rücken fällt. Immerhin nutzt ein Großteil der Zielgruppe die App gerade gern, weil ihre Eltern dort nicht unterwegs sind. "Wir sind bereit, dieses Risiko einzugehen, weil wir glauben, dass das langfristige Vorteile für unser Geschäft bringen wird", erklärt der 27-Jährige jedoch.

Ob er damit recht behalten wird? Ein genauer Termin, wann Snapchat vereinfacht werden soll, steht bislang noch nicht fest. Was haltet ihr von der Idee, Erwachsenen den Zugang zu Snapchat zu erleichtern? Stimmt jetzt ab!