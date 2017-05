Sixpack bekommen: Mit dieser Übung klappt es!

Fakt ist: Wer ein Sixpack bekommen will, muss dafür auch etwas tun. Im Internet geistern viele Geschichten von vermeintlichen Experten rum, in denen "durchtrainierte Bauchmuskeln ohne Training in Rekordzeit" oder sonstige falsche Versprechen gemacht werden. In vielen Fällen sind diese Tipps, um ein Sixpack zu bekommen, also mit Vorsicht zu genießen.

Anders ist es, wenn sich die renommierte Harvard University bzw. die medizinische Fakultät "Harvard Medical School" diesem Thema in einer Studie annimmt. Die Forscher der Fakultät wollten herausfinden, durch welche Übung es tatsächlich am einfachsten ist, ein Sixpack zu bekommen. Das Tolle daran: Die Ergebnisse sind wissenschaftlich fundiert und niemand will uns eine Jahres-Mitgliedschaft für irgendein Fitness-Programm verkaufen.

Sixpack bekommen: Es kommt auf die Körpermitte an

Die erste überraschende Erkenntnis: Sit-Ups sind überbewertet. Wer wirklich an seinen Bauchmuskeln arbeiten will, sollte lieber seine gesamte Körpermitte, den sogenannten "Core", trainieren. Die Wissenschaftler der Harvard Medical School empfehlen, in ihrem weiterführenden Werk "Core Exercises", daher eine Übung ganz besonders, um ein Sixpack zu bekommen: Planks! Die guten alten Unterarmstützen.

Während Sit-Ups nur einen kleinen Teil unserer Bauchmuskeln trainieren, fordern Planks hingegen unsere gesamte Körpermitte - sowohl vorne als auch hinten. Ein starker Core hilft dabei, dass die Definitionen am Bauch schneller sichtbar werden.

Sixpack bekommen: So funktionieren Planks

Ein großer Vorteil von Planks: Man kann sie überall machen und braucht kein Equipment. Der Ablauf ist wie folgt: Ellenbogen auf den Boden, Beine ausstrecken, Spannung im Körper aufbauen und diese Position so lang halten, wie möglich. So sollte das Ganze aussehen:

Je nachdem wie fortgeschritten die eigene Fitness schon ist, kann man das Core-Training für das Sixpack anpassen. Eine beliebte Variante ist die 30-Tage-Plank-Challenge, um erste Ergebnisse am eigenen Körper zu sehen.

Planks können der erste Schritt dazu sein, um ein Sixpack zu bekommen. Obwohl diese Übung als sehr effektiv gilt, reicht sie allein jedoch nicht aus. Auch eine entsprechende Ernährung ist für das Erreichen dieses Ziels von großer Bedeutung. Einige Tipps und Tricks zu gesunder Ernährung findest Du in folgenden Artikeln: