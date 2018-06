Sind Nick Jonas und Priyanka Chopra ein Paar?

Er war schon immer ein totaler Frauenheld. Olivia Culpo, Selena Gomez oder Miley Cyrus sind nur einige der Namen, mit denen Nick Jonas bereits ausgegangen ist. Nun soll der Sänger wieder frisch verliebt sein – und zwar in einen zehn Jahre älteren Hollywood-Star! Nick Jonas und Priyanka Chopra sollen ein Paar sein. Schon länger sind die beiden Superstars befreundet, doch jetzt scheint es richtig gefunkt zu haben. Am vergangenen Freitag wurden Nick und die "Quantico"-Darstellerin Priyanka zusammen bei einer Aufführung von "Die Schöne und das Biest" in der Hollywood Bowl in Los Angeles gesehen, einen Tag später haben sie ein Basketballspiel der Los Angeles Dodgers besucht.

Nick Jonas und Priyanka Chopra: Das sagen Freunde

Ein gemeinsamer Freund hat nun gegenüber Us Weekly ausgepackt: "Priyanka und Nick haben sehr vertraut miteinander geredet und haben sehr viel gelacht und waren sehr glücklich. Sie haben nicht versucht, sich abzuschirmen, weil sie in der Öffentlichkeit waren, sondern sie haben sich mit den Leuten um sich herum unterhalten. Sie saßen sehr nah zusammen und haben beide einfach total glücklich gewirkt." Und weiter heißt es: "Sie haben Dates und es ist brandneu. Es passt gut zwischen den beiden und sie interessieren sich sehr für einander." Wann und ob die beiden ihre Beziehung öffentlich machen, steht aber noch in den Sternen …