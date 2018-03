Sind Niall Horan und Hailee Steinfeld ein Paar?

Niall Horan ist einer der beliebtesten Ex-One-Direction-Mitglieder und mit seinem Solo-Album "Flicker" super erfolgreich! Fans spekulieren jetzt, ob er Musik-Kolleging Hailee Steinfeld datet! Es gibt ziemlich eindeutige Beweise …

Datet Hailee Steinfeld etwa Niall Horan?

📍51.4613° N, 0.1156° W Ein Beitrag geteilt von hailee steinfeld (@haileesteinfeld) am Mär 24, 2018 um 10:06 PDT

"One Direction"- und "Pitch Perfect"-Fans sind ausgeflippt, als sie dieses Foto auf Hailee Steinfelds Instagram-Account gesehen haben! Die "Capital Letters"-Sängerin postete ein Foto von sich im "Flicker Tour"-Merch von Sänger Niall Horan! In der Caption postete sie folgende Koordinaten: "51.4613° N, 0.1156° W", dieser Punkt führt zur Stadt Brixton, wo Niall vor einer Woche eine ausverkaufte Show in der O2 Academy Arena hatte! Besuchte sie dort etwa sein Konzert? Fans fordern unter dem Post, dass die Sängerin endlich ein offizielles Statement dazu abgibt, doch das wird wahrscheinlich erstmal nicht passieren: "Ich bin froh, dass meine Fans jede Sekunde wissen wollen, was ich gerade unternehme, aber manchmal ist es schwer für Leute zu realisieren, dass es eine Grenze zwischen dem Leben der Person und dem Privatleben gibt", gestand Hailee kürzlich in einem Interview. Vielleicht erfahren wir ja von Niall mehr …

Niall Horans süße Geburtstagswünsche!

Schon an Hailees Geburtstag postete Niall Horan ein witziges Bild der beiden mit der Bildunterschirft: "Herzlichen Glückwunsch an die liebevollste Person auf dem Planeten und eine meiner besten Freundinnen @haileesteinfeld." – Autsch, hat er sie da etwa gefriendzoned? Wer weiß, das Bild ist immerhin schon einige Monate alt, in der Zeit kann viel passieren. Wir müssen uns also noch etwas gedulden – ein süßes Paar, wären die beiden trotzdem! :P