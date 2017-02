Simon Desue: Hört er jetzt endgültig auf mit YouTube?

Die Frage, die gerade viele Fans unglaublich beschäftigt, ist ganz klar: "WO STECKT EIGENTLICH SIMON DESUE?" Und diese Frage ist ziemlich berechtigt, denn offenbar ist er einfach so verschwunden. Jaaa wirklich, einfach so weg!

Sein letztes YouTube-Video hat er vor inzwischen mehr als einem Monat auf seinem Kanal veröffentlicht. Und auch auf seinem Instagram-Account postete er vor etwa sechs Wochen das letzte Mal etwas. Was hat das zu bedeuten?

Simon Desue: Mit Freundin Enisa Bukvic abgehauen?

Wenn man sich den Instagram-Channel seiner Freundin Enisa Bukvic anschaut, sieht es fast ähnlich aus. Auch sie hat sich seit drei Wochen nicht gemeldet. Und normalerweise sieht das dem YouTuber gar nicht ähnlich. Selbst, wenn die beiden sich für eine Auszeit entschieden hätten und in den nächsten Wochen nur für sich sein wollten, hätte Simon seinen Fans doch Bescheid gesagt. Vielleicht hätte er sich trotzdem zwischendurch einmal über Insta oder YouTube gemeldet.

Simon Desue: Will er mit YouTube Videos aufhören?

Nachdem Simon Desue im letzten Jahr nach Miami gezogen ist, fing er wieder sehr, sehr regelmäßig an, Videos zu drehen und diese hochzuladen. Und jetzt herrscht Funkstille. Müssen wir uns Sorgen machen? Oder hat er einfach entschieden, dass er sich langsam, still und heimlich von YouTube und allem, was dazu gehört, verabschieden möchte, um etwas ganz anderes zu machen?