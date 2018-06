Shreddies: Diese Unterhosen filtern den Geruch deiner Fürze!

Wie witzig ist das denn? Auf manches im Leben will man lieber verzichten: Rülpsen, Furzen und andere intime Dinge zum Beispiel... Aber: Sie passieren eben trotzdem und zwar wirklich jedem. Das ist nichts unnatürliches, sondern gehört dazu. Nichts, wofür man sich schämen müssste.

Ab und zu riecht es aber ungelogen einfach unangenehm, fast so als würde man in einem Kuhstall stehen ... Aber Fürze zu unterdrücken ist alles andere als gesund, also lieber rauslassen - puh, nur wenn man dabei nicht das Gefühl hätte zu ersti(n)cken! ....

Our latest #bumkiss image #fartwithconfidence #shreddies #fashion #photoshoot #underwear #madeinuk Ein von Shreddies Ltd (@shreddiespants) gepostetes Foto am 25. Jun 2015 um 1:33 Uhr

Die Lösung könnte jetzt von "Shreddies" kommen. Die Marke bietet tatsächlich Unterhosen, Jogginghosen und Jeans an, die den Furz-Geruch schnell verfliegen lassen sollen. Das ist wirklich zu schön, um wahr zu sein! Die Klamotten enthalten Carbon. Das sorgt dafür, dass jeder Geruch ganz easy absorbiert wird. Ein Dreier-Pack für Jungs kostet übrigens zirka 130 Euro.