Shopping-Queen: Katja Krasavice macht London unsicher

Mit ihren Mega-Hits „Doggy” und „Dicke Lippen” startet YouTuberin Katja Krasavice musikalisch richtig durch. Nach so viel Erfolg will sich die Blondine jetzt auch mal was gönnen und macht in London als Shopping-Queen die Läden unsicher. Was die Sängerin alles gekauft hat, verrät sie im BRAVO-Talk.

Katja Krasavice: Ihre sexy Shopping-Ausbeute

Mit ihrem neusten Song „Dicke Lippen“ ist Sängerin Katja Krasavice mal wieder mega erfolgreich und sogar auf Platz 4 der deutschen Single-Charts eingestiegen. Klar, dass die freizügige YouTuberin das feiern muss! Deshalb ist die Blondine jetzt zum Shoppen nach London geflogen und hat dort voll zugeschlagen. „Ich war in der größten Shopping-Mall und habe richtig viele sexy Klamotten für den Sommer eingekauft – so typisch Katja eben“, sagt die 21-Jährige zu BRAVO.

So viel Geld gibt Katja Krasavice beim Shoppen aus

Dass die Klamotten und Schuhe in Katjas Shopping-Bags nicht nur super hot, sondern auch richtig teuer sind, zeigen Bilder, die uns die Blondine von ihrer Ausbeute geschickt hat. Die freizügige YouTuberin hat nicht nur bei der angesagten Unterwäschemarke „Victorias Secret“ zugeschlagen, sondern hat sich auch noch ein krasses Designerteil bei „Louis Vuitton“ gegönnt. „Ich bin einfach übelst shoppingsüchtig“, gesteht die Sängerin im BRAVO-Talk. Wie viel die Shopaholic insgesamt in London für Klamotten, Make- up und Co. ausgegeben hat, will sie nicht verraten. Nur so viel: „Ich habe in den Läden richtig viel Geld gelassen. Ein schlechtes Gewissen, habe ich aber nicht. Wenn ich shoppen gehe, kaufe ich mir mega viel – danach chille ich erst mal.“ Klingt so, als wäre Katja die perfekte Kandidatin für „Promi Shopping Queen“! Wir fänden es auf jeden Fall total witzig, wenn die „Doggy“-Sängerin da mal mitmachen und ihren abgefahrenen Style präsentieren würde.

Katja hat bei "Louis Vuitton" geshoppt! Katja Krasavice

Die YouTuberin hat beim Einkaufen in London zugeschlagen. Katja Krasavice

Katja Krasavice: Versauter Einkauf

Wer jetzt denkt, dass Katja sich nach dieser Shopping-Tour am meisten über das neue Goodie von „Louis Vuitton“ freut, kenn die YouTuberin nicht gut genug. „Mein Lieblings-Teil ist ein überheftiges Sex-Toy, das es nur hier in London gibt“, sagt die Sängerin zu BRAVO. Ein Bild davon wollte uns die Blondine zwar nicht schicken, aber vielleicht bekommen wir das abgefahrene Sex-Spielzeug ja ganz bald in einem von Katjas Videos zu sehen …