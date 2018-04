Shirin David: So krass wird ihr 23. Geburtstag

Am 11. April ist es so weit: YouTube-Star Shirin David wird 23 Jahre alt. Aber die Beauty-Queen feiert diesen besonderen Tag nicht wie die meisten anderen einfach mit einer Geburtstags-Party! Shirin gönnt sich zu diesem Anlass gleich eine ganze Geburtstags-WOCHE – und zwar in Dubai!

birthdayweek is officially starting now 🏝♈️ Ein Beitrag geteilt von Shirin David (@shirindavid) am Apr 6, 2018 um 3:42 PDT

Shirin David zeigt den Fans, wie man chillt

Auf Instagram läutete die 22-Jährige Hamburgerin ihre Geburtstags-Woche bereits vor drei Tagen ein. Seitdem teilt Shirin David täglich hotte Fotos und Videos von sich im Bikini mit ihren Followern. Mal chillt die Ex-DSDS-Jurorin auf einer Liege am Pool, mal nimmt sie ihre Fans als selbsternannte „Aqua Woman“ mit ins Meer. Shirin lässt es sich in ihren letzten paar Tagen als 22-Jährige so richtig gut gehen!

aquawoman 🧜🏾‍♀️ Ein Beitrag geteilt von Shirin David (@shirindavid) am Apr 7, 2018 um 8:43 PDT

Die Fans dürfen gespannt sein

Doch jetzt sind Shirin Davids 4,1 Millionen Abonnenten natürlich mega gespannt, was sie am 11. April wohl krasses starten wird. Eine wilde Poolparty? Oder gönnt sie sich einfach nur einen ganz entspannten Tag am Strand? Das hat Shirin bislang noch nicht verraten. Ein paar Tage müssen die Fans sich noch gedulden, bis sie die Bombe platzen lässt. Aber eins ist auf jeden Fall sicher: Egal, wie der Social Media-Star seinen Geburtstag feiert – Shirin wird ihre Follower bestimmt auch dann wieder mit dem einen oder anderen sexy Bild versorgen.