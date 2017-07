Shirin David: Sie nimmt Dagi Bee auf Twitter in Schutz!

Die Youtuber halten zusammen! Shirin David hat sich schützend vor Dagi Bee gestellt, nachdem diese bei Promi Shopping Queen am Sonntag ziemlich eins auf die Mütze bekam. Dabei machte sie auch eine klare Ansage an alle Hater.

Shirin David: Sie versteht die Bemerkungen gegen Dagi Bee nicht

Guido Maria Kretschmer ist für seine scharfe Zunge bei Promi Shopping Queen bekannt. Viele Kandidaten bekommen dort den einen oder anderen Spruch vom Designer zu hören, wenn sich die Situation ergibt. Dagi Bee bekam dies am vergangenen Sonntag zu spüren - zum großen Unmut von Shirin David. Diese stänkerte nach der Show gegen all die negativen Kommentare während der Sendung und in den sozialen Netzwerken: "Dieses "Wir-Müssen-YouTubern-Krampfhaft-Eine-Reindrücken-Um-Besonders-Cool-Zu-Wirken" wirkt langsam einfach nur lächerlich und verzweifelt", stellt sie wütend fest. Zudem gehe ihr das Verhalten langsam "unfassbar auf die Eierstöcke".

So .. genug Fernsehn für die nächsten 3 Jahre 🤓👋🏼 — d a g i (@dagibee) 30. Juli 2017

Shirin weiß wovon sie redet: Sie selbst bekam während ihrer Zeit in der DSDS-Jury jede Menge negatives Feedback aus allen Richtungen zu hören. Auch Dagi schien nach der Ausstrahlung ein wenig angeschlagen. "So... genug Fernsehn für die nächsten 3 Jahre", schrieb die 22-Jährige auf Twitter. Sie freute sich aber über die Unterstützung von Shirin und schickte ihr als Dank via Twitter ein Emoji-Herz.

Shirin David: Das Thema ist für sie noch nicht gegessen

Während Dagi Bee den Auftritt bei Promi Shopping Queen jetzt einfach hinter sich lassen möchte, ist das Thema für Shirin David anscheinend noch nicht beendet. Nach einer ganzen Reihe an Tweets kam sie auf die Idee, ihre Gedanken vielleicht noch einmal in einem Video zu verdeutlichen.

140 Zeichen reichen nicht für meine Gedanken, muss das mal in einem Video festhalten 🤓🔥



Küsse eure Köpfe✨ — Shirin David (@ShirinDavid) 30. Juli 2017

Der Rundumschlag von Shirin David gegen die deutsche TV-Landschaft scheint also noch nicht beendet. Wir sind sehr gespannt, was die 22-Jährige in ihrem Video zu sagen haben wird!